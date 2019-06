OK, ZOE! Künstliche Intelligenz auf hoher See

In Zusammenarbeit mit HARMAN und Samsung entwickelte die Reederei MSC Cruises ZOE, sprachgesteuert und basierend auf Künstlicher Intelligenz (KI). Premiere feiert die weltweit erste virtuelle Kreuzfahrtassistentin an Bord von MSC Bellissima, dem neuesten Flottenzugang von MSC Cruises.

ZOE beantwortet Hunderte Fragen über die Kreuzfahrt, gibt Informationen über Services an Bord, hilft bei der Buchung von Dienstleistungen und hat immer einen passenden Vorschlag parat. Aktiviert wird sie mit „OK ZOE“. Die Bedienung über Sprachbefehle ist intuitiv und ermöglicht es allen Gästen, auf die gewünschten Informationen zuzugreifen.

ZOE ist ein Novum in der Kreuzfahrtbranche, feiert auf MSC Bellissima Premiere und wird künftig auf jedem MSC-Neubau verfügbar sein. So auch auf MSC Grandiosa, die im November 2019 in Hamburg getauft wird, und der MSC Virtuosa, die 2020 in Dienst gestellt wird.

Die Hardware von ZOE verfügt über modernste integrierte Audio-Technologie sowie Mikrofone zur Fernfeld-Spracherkennung und qualitativ hohe Lautsprecher für das bestmögliche Audioerlebnis. Die Gäste haben auch die Möglichkeit, ihre Smartphones über Bluetooth mit dem Lautsprecher verbinden und zur Wiedergabe eigener Inhalte nutzen. Der erstklassige Quad-Core Prozessor sorgt für eine schnelle Reaktionszeit und stellt sicher, dass das Service noch um zahlreiche Funktionen erweitert werden kann. So wird ZOE künftig weitere personalisierte Dienste anbieten und zu einem kanalübergreifenden Service des MSC for Me Konzepts werden. Als Bestandteil von MSC for Me interagiert ZOE schon jetzt mit dem TV auf der Kabine. Samsung Electronics, langjähriger Innovationspartner von MSC Cruises, hat ein Hotel Management System entwickelt, das die Verbindung zwischen TV und Lautsprecher ermöglicht, um den Gästen zusätzliche und detaillierte Informationen und Dienstleistungen anzubieten.

Bequem in der Kabine Antworten auf Fragen erhalten

ZOE wurde so programmiert und „geschult“, dass sie auf jeder der über 800 am häufigsten gestellten Fragen tausende Antwortvarianten parat hat. Die umfangreiche Testphase umfasste die Gesprächsgestaltung, die natürliche Spracherkennung und die Sprache-zu-Text bzw. Text-zu-Sprache-Funktionen. Darüber hinaus hat sich ZOE erfolgreich zahlreichen Verhaltens-, Erfahrungs- und Leistungstests gestellt.

Als Künstliche Intelligenz ist ZOE darauf ausgelegt, ihre Reaktionen auf Basis echter Gästeinteraktionen zu erlernen und weiterzuentwickeln.



Obwohl ZOE als virtuelle persönliche Kreuzfahrtassistentin rund um die Uhr im Einsatz ist, wird sie den zwischenmenschlichen Kontakt von Crew und Gästen nicht ersetzen. Vielmehr soll sie den Passagieren Flexibilität bieten, komfortabel direkt von der Kabine aus auf Informationen zuzugreifen.

