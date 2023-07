Ofner und Misolic in Umag out - Thiem-Match verschoben

Sebastian Ofner und Filip Misolic sind am Mittwoch beim Tennis-ATP250-Turnier in Umag ausgeschieden. Der als Nummer drei gesetzte Ofner musste sich dem Australier Alexei Popyrin 4:6,1:6 geschlagen geben. Für den Qualifikanten Misolic kam in der Erstrunden-Partie gegen den an Nummer sechs gereihten Schweizer Stan Wawrinka mit 3:6,2:6 das Aus. Die Partie von Dominic Thiem gegen den Tschechen Jiri Lehecka wurde auf Donnerstag verschoben.

Ofner kassierte gleich im ersten Game des Spiels ein Break, das Popyrin zum Satzgewinn reichte. Im zweiten Durchgang zog der Australier schnell auf 4:0 davon, der Steirer konnte nicht mehr kontern. Es war das erste Duell zwischen dem Weltranglisten-52. Ofner und dem Ranking-90. Popyrin auf der ATP-Tour.

Auch das Kräftemessen zwischen dem 129. Misolic und dem 72. Wawrinka war eine Premiere. Der Schweizer Veteran zog zu Beginn schnell auf 4:0 davon, ließ sich danach von einem Rebreak nicht beirren und servierte zum 6:3 aus. Der zweite Satz begann ebenfalls mit einem Break für Wawrinka, der Misolics Aufschlag in der Folge auch zum 5:2 durchbrach und damit die endgültige Entscheidung herbeiführte.

Nicht mehr im Einsatz war Thiem, sein Match gegen den topgesetzten Lehecka wurde wegen Regens auf Donnerstag (16.30 Uhr) verschoben.