Ofner zum Miami-Auftakt souverän, nun wartet Cerundolo

Sebastian Ofner hat einen erfolgreichen Einstand beim Masters-1000-Turnier in Miami gegeben. Österreichs Nummer eins setzte sich am Donnerstag in der ersten Runde gegen den ehemaligen Weltranglisten-Vierten Kei Nishikori aus Japan 6:3,6:4 durch und bekommt es nun zum ersten Mal auf der ATP-Tour mit dem an 20. Stelle gesetzten Argentinier Francisco Cerundolo zu tun.

Ofner ließ seinem 34-jährigen Kontrahenten nach dem Break zum 2:0 im ersten Satz keine Chance, erst im zweiten Durchgang fasste der mit einer Wildcard ausgestattete Nishikori besser Fuß in der Partie. Auch da war Ofner (ATP-40) gegen den erstmals seit Juli des Vorjahrs auf der Tour spielenden Japaner aber letztlich souverän. Mit einem Break zum 4:3 schaffte der 27-Jährige die Vorentscheidung zu seinem erst siebenten Matchgewinn in diesem Jahr.