Die SPÖ sieht in der Schredder-Affäre noch offene Fragen, auch wenn das Bundeskanzleramt die Datenlöschungen bei der Amtsübergabe der Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und Christian Kern (SPÖ) für legitim befunden hat.

"Die eigentliche Frage bleibt von Sebastian Kurz unbeantwortet: Was war so Geheimes auf diesen Festplatten, das man es bei einer externen Firma unter falschem Namen gleich drei Mal schreddern musste? Diese Antwort bleibt Sebastian Kurz uns bis heute schuldig", sagte Vize-Klubchef Jörg Leichtfried am Dienstag.