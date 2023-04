ÖVP im Post-Kurz-Trauma

Analyse

Sebastian Kurz macht der ÖVP zu schaffen. Einst hat er ihr Wahlerfolge beschert. Jetzt aber betont er immer wieder, dass er keine Rückkehr in die Politik plane. Was die Frage aufwirft, warum er es dann ständig wiederholt. Es nährt Zweifel. Zumal die Partei unter seinem Nachfolger Karl Nehammer auf eine krachende Niederlage bei der nächsten Nationalratswahl zusteuert: Könnte Kurz irgendwann vielleicht doch wieder da sein? Trotz allem?

Die Korruptionsaffären, in deren Mittelpunkt der 36-Jährige steht, belasten die Schwarz-Türkisen ohnehin schon. Sonntagabend meinte er im Hinblick auf eine zum damaligen Zeitpunkt mögliche Anklage in der ORF-Sendung "Im Zentrum", er wäre froh, wenn es endlich so weit wäre. Durch eine Gerichtsentscheidung würde bestätigt werden, dass die Vorwürfe gegen ihn falsch sind. Problem: Das kann Jahre dauern.

Karl Nehammer hat einen Neustartversuch für die Partei zunächst angedeutet, dann aber bleiben lassen. In seiner Rede zur Zukunft der Nation im März sahen viele ein Bemühen, FPÖ-Wähler zu umwerben, die Kurz einst überzeugt hat. Im Unterschied zu diesem blieb er jedoch nicht konsequent bei einer Linie, sondern relativierte zum Beispiel Aussagen zum Klimaschutz, um es sich mit den Grünen nicht ganz zu verscherzen. Überzeugen kann er so unterm Strich freilich kaum jemanden.

Die ÖVP-Krise färbt auch auf die Länder ab. Dort hilft es nicht einmal mehr, Eigenständigkeit zu demonstrieren, wie man es schon immer getan hat, wenn von der Bundesebene her Gegenwind gekommen ist. Bei der niederösterreichischen Landtagswahl 2018 profitierte Johanna Mikl-Leitner von der seinerzeitigen Kurz-Euphorie, zuletzt konnte sie einen Absturz nicht verhindern und ging ein Bündnis mit einer extrem rechten FPÖ ein.

Dass sorgt in anderen Ländern dafür, dass sich die Gegenwindstärke verdoppelt hat. Nicht nur die Bundespolitik wirkt belastend, sondern auch Schwarz-Blau in St. Pölten. Landeshauptleute wie Christopher Drexler (Steiermark) und Wilfried Haslauer (Salzburg) stellen sich entschieden gegen Maßnahmen wie die Deutschpflicht in Schulpausen, auf die sich Mikl-Leitner eingelassen hat. Haslauer wirft zynisch die Frage auf, ob am Ende auch keine Fremdsprachen mehr unterrichtet werden sollen.

Haslauer muss zittern

Er steht nun selbst vor einer Landtagswahl an diesem Sonntag, muss ebenfalls Verluste befürchten und geht deutlich auf Distanz zur FPÖ. Damit könnte er sich letztlich quasi selbst zu einer Zusammenarbeit mit der SPÖ zwingen. Schwarz-Rot wäre genau das, was der Tiroler Landeshauptmann Anton Mattle im Herbst Schwarz-Blau vorgezogen hat und sein steirischer Kollege Christopher Drexler auch für die Bundesebene fordert. Es setzt Nehammer unter Druck, sich zu deklarieren und würde einem endgültigen Bruch mit der Kurz-Zeit gleichkommen.

Zahl

Wo die roten Wähler stehen

Mit Wahlprognosen sollte man vorsichtig sein, der Ausgang der Mitgliederbefragung über den SPÖ-Vorsitz ist nicht abschätzbar. Für Amtsinhaberin Pamela Rendi-Wagner könnte sprechen, dass sie versucht, inhaltlich möglichst unauffällig zu bleiben und für die Partei alle Optionen bis auf eine Koalition mit der FPÖ offenzuhalten. Für den burgenländischen Landeshauptmann Hans Peter Doskozil, dass er in der Bevölkerung auch rechts der Mitte ankommt. Und für den Traiskirchner Bürgermeister Andreas Babler, dass er sich um Linke bemüht und sich auch keine Zusammenarbeit mit der ÖVP vorstellen kann.

Entscheidend ist, worauf es SPÖ-Mitgliedern ankommt. Erhebungen dazu fehlen. Es sind lediglich Annäherungen möglich. Bei einer Mitgliederbefragung vor drei Jahren wurde Rendi-Wagner als einzige Kandidatin mit nur 71 Prozent im Amt bestätigt. Wobei: Mitbewerber wie Doskozil und Babler müssen nicht bedeuten, dass sie nun ausschließlich Zuspruch verliert: Es könnte ihr auch demonstrativen Zuspruch bescheren.

Sie und Doskozil gelten aufgrund jahrelanger Streitigkeiten als beschädigt. Das würde für Babler sprechen. Einerseits. Andererseits muss Linkssein kein Vorteil sein. In der Wiener SPÖ wurde Andreas Schieder einst als linker Kontrahent von Michael Ludwig gehandelt, der sich gegen diesen durchsetzen könnte. Auf einem Landesparteitag, auf dem es im Jänner 2018 zu einer Stichwahl kam, ging er jedoch unter. Ludwig erreichte 57 Prozent und übernahm die Führung.

SPÖ-Wähler stehen eher in der Mitte. Bei der Bundespräsidentenwahl 2022 gaben nur fünf Prozent jener, die am Urnengang teilnahmen, Bierpartei-Chef Dominik Wlazny ihre Stimme. Die "Wiener Zeitung" bezeichnete ihn als einzigen linken Kandidaten. Insgesamt schaffte er acht Prozent. Bei Grünen kam er auf 16, bei Neos-Anhängern auf 28 Prozent. Das zeigt einer Wählerstromanalyse des SORA-Instituts.

Bericht

Asylwerber verlassen Österreich

FPÖ-Chef Herbert Kickl sieht die Notwendigkeit, eine "Festung Österreich" mit geschlossenen Grenzen zu errichten, Kanzler Karl Nehammer (ÖVP), am Veto gegen eine Schengen-Erweiterung festzuhalten, und Innenminister Gerhard Karner (ÖVP), "weiter konsequent auf die Asylbremse zu steigen". Als Beleg dafür gilt die Statistik. Genauer: Die Zahl der Asylanträge. Im vergangenen Jahr gab es 112.272 und damit sogar mehr als 2015. Gemessen an der Bevölkerung war die "Belastung", so die Wortwahl des Innenministeriums, in Europa nur in Zypern größer als in Österreich.

Relevantes ändert sich jedoch: Immer mehr Menschen, die illegaler Migration zugeordnet werden, stellen zwar einen Antrag, ziehen jedoch weiter. Lukas Gahleitner-Gertz von Verein Asylkoordination Österreich bestätigt das. Kickl und Co. verschweigen es: Es passt nicht zur Erzählung von einer reinen "Zuwanderung ins Sozialsystem", die bekämpft werden müsse.

In Österreich werden nicht nur sehr viele Asylverfahren eröffnet, sondern immer mehr auch eingestellt. Eurostat, das statistische Amt der EU, spricht von zurückgezogenen Anträgen. Hierzulande handelte es sich 2022 um 42.250. Das waren so viele wie sonst nirgends. Aus Deutschland wurden gerade einmal 8.885 gemeldet. Der Trend hält an: In den ersten beiden Monaten 2023 entfielen mit 10.410 mehr als die Hälfte aller Asylverfahren-Entscheidungen auf "sonstige". Das steht in der Regel für "Einstellung" und bedeutet, dass die Antragsteller Österreich verlassen haben.

Johannes Huber, Journalist und Blogger zur österreichischen Politik, www.diesubstanz.at