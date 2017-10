Die NÖ Volkspartei hat am Mittwoch in St. Pölten ihre Schwerpunkte für die Herbstarbeit - Arbeitsmarktchancen, Unternehmensgründungen und Wohnen - sowie eine Kampagne mit dem Slogan "wir" präsentiert. Anfang 2018 will die Landespartei ihr Programm vorstellen."Es wird weder ein Partei- noch ein Wahlprogramm, sondern ein Niederösterreich-Programm", kündigte LH Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) an.

Erstmals veranstaltet die niederösterreichische Volkspartei heuer keine Regionstage, sondern Regionswochen. Von (heute) Mittwoch bis zu Leopoldi am 15. November werden Regierungsmitglieder und Mandatare der ÖVP im Bundesland unterwegs sein und Gespräche mit den Einwohnern führen sowie Betriebe besuchen. Ziel sind 25.000 Bürgerkontakte.

Informiert werden soll u.a. über Jobchancen. In fünf Jahren wird es laut der Landeshauptfrau Engpässe geben - gebraucht würden 1.300 Fachkräfte im Mostviertel im Bereich Gewerbe und Industrie, 2.200 im Raum St. Pölten etwa in Gesundheit und Technologie, 1.500 im Waldviertel im Handel, 1.400 im südlichen Wiener Umland in Information und Consulting und 800 Fachkräfte im Weinviertel. Wichtig sei dabei Bildung und Weiterbildung, das Land investiere hier jährlich fünf Millionen Euro in Förderungen.

Weiters sollen angehende Unternehmer über ihre Chancen informiert werden. Heuer und nächstes Jahr wird mit 9.000 Betriebsgründungen in Niederösterreich gerechnet. Mit der vergangenen Donnerstag im Landtag beschlossenen Verlängerung der Regionalförderung bis 2027 sollen rund 32 Millionen Euro jährlich in Projekte fließen. Als drittes Thema steht leistbares Wohnen im Fokus. Mikl-Leitner verwies auf 700 Millionen Euro an jährlichen Investitionen des Landes in den Wohnbau, davon 400 Millionen an direkten Förderungen und 300 Millionen an Haftungen.

Der Landesfeiertag am 15. November markiere auch den Schlusspunkt für Ideen und Anliegen zur Programmarbeit, sagte Mikl-Leitner. Bisher seien rund 4.700 Ideen für Niederösterreich generiert worden, davon die eine Hälfte persönlich bei Bezirksveranstaltungen oder am Programmtag und die andere online oder mittels Ideenkärtchen.

Die Herbstkampagne stelle Niederösterreich in den Mittelpunkt und das "Wir" in den Mittelpunkt der Arbeit, erläuterte VPNÖ-Landesgeschäftsführer Bernhard Ebner. Es gehe um die Zusammenarbeit und den Zusammenhalt im Bundesland. Die Sujets - vorerst wurden sieben präsentiert - bilden etwa das Landhaus in St. Pölten, das Stift Klosterneuburg, die Donauschleife bei Ybbs oder die Wackelsteine im Naturpark Blockheide im Waldviertel ab. Darauf ist - in gelb gehalten - der Schriftzug "wir" zu lesen.