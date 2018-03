Welchen Regierungsmitgliedern vertrauen die News-User am meisten? Die Entscheidung ist klar.

Vor fast drei Monaten hat die türkis-blaue Regierung die Arbeit aufgenommen. Zeit, eine Zwischenbilanz zu ziehen und zwar in Sachen Vertrauen.

Welchem Regierungsmitglied sprechen die News-User ihr Vertrauen aus?

ÖVP-Chef und Bundeskanzler Sebastian Kurz steht an der Spitze der Vertrauensrangliste. Platz zwei geht an den Finanzminister Hartwig Löger, ebenfalls ÖVP. Bildungsminister Heinz Faßmann rangiert auf Platz drei.

Innenminister Herbert Kickl genießt wenig Vertrauen

Nicht so gut sieht es für Sozialministerin Beate Hartinger-Klein, Finanzstaatssekretär Hubert Fuchs und Innenminister Herbert Kickl aus. Die drei genannten, bilden das Schlusslicht des Vertrauensrankings.

Vizekanzler Heinz-Christian Strache schafft es noch knapp unter die Top 10.

© News

Ein möglicher Grund für das geringe Vertrauen in den Innenminister könnte die aktuelle BVT-Affäre sein. Seit Tagen sind die Ermittlungen gegen den Verfassungsschutz, der als BVT abgekürzt wird, ein wichtiges Thema in Österreich. Es geht um möglichen Amtsmissbrauch, Hausdurchsuchungen und sensible Daten.

Im Vergleich: Zwischen dem Bundeskanzler Sebastian Kurz und seinem Innenminister Herbert Kickl liegen 1478 "Vertrauenspunkte".

Im Video: Erkennen Sie bereits alle Minister?

© Video: News.at