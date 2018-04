Die ÖVP Burgenland färbt sich um: Ab sofort wird Türkis statt der bisherigen Kampagnefarbe Gelb verwendet, gaben Landesparteiobmann Thomas Steiner und Landesgeschäftsführer Christoph Wolf am Mittwoch in Eisenstadt bekannt. Kosten für die Umstellung wollte man keine nennen. Es handle sich jedoch um "relativ geringe Beträge", meinte Steiner.

"Wir haben uns für Türkis entschieden in Anlehnung an die Bundespartei", sagte der Landesparteiobmann. Diese Farbe habe in Österreich "einiges bewirkt" und stehe noch immer für Veränderung, die man auch im Burgenland benötige.

Man wolle Türkis nun von der Landespartei abwärts bis in die Ortsparteien etablieren. Angesichts von 171 Gemeinden sei dies "eine wirklich große Umfärbeaktion". Bis zum Herbst wolle die ÖVP auch einen "Plan für das Burgenland" vorlegen, der den Menschen "eine neue Perspektive" gebe. Denn derzeit lege das Burgenland zwar in manchen Daten zu, "allerdings bei weitem nicht in diesem Ausmaß wie andere Bundesländer und nicht in diesem Ausmaß, wie es möglich wäre", stellte Steiner fest.

Gelb habe als Kampagnefarbe ausgedient: "Die Drucksorten und der Relaunch starten mit heute", so Wolf. Der ÖVP gehe es darum, neue Wege zu gehen. Dabei sei "sachliche Kritik nicht gleichzusetzen mit Streit": Die Volkspartei wolle Fehlentwicklungen aufzeigen und Alternativen anbieten, um "das Land in die richtige Richtung zu bringen", sagte Wolf. "Das heißt ja nicht, dass wir aufgrund der neuen Farbe andere Werte haben."

Wegen des Farbwechsels habe man - ebenso wie früher bei der Entscheidung für Gelb - nicht die Bundespartei fragen müssen, betonte Steiner, der hinzufügte: "Es wäre für mich auch wünschenswert, wenn die gesamte Volkspartei in Österreich ähnlich auftreten würde, vielleicht kommt das auch in Zukunft."