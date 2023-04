ÖTV-Frauen gegen USA nach Niederlage von Grabher 0:1 zurück

Österreichs Tennis-Frauenteam muss nach dem ersten Einzel des Billie-Jean-King-Cup-Qualifikationsrunden-Duells mit den USA erwartungsgemäß einem 0:1-Rückstand nachlaufen. Julia Grabher stand in Delray Beach gegen die Weltranglistensechste Coco Gauff am Freitag auf verlorenem Posten und zog nach nur 1:03 Stunden mit 1:6,3:6 den Kürzeren. In der Folge war auch noch Sinja Kraus, genauso als krasse Außenseiterin, gegen die Ranglistendritte Jessica Pegula im Einsatz.

Der Länderkampf hätte eigentlich schon um Mitternacht mitteleuropäischer Zeit beginnen sollen. Nach dem Einmarsch und dem Start der offiziellen Eröffnungszeremonie musste das 4.000 Zuschauer fassende Stadion allerdings wegen Blitzschlaggefahr geräumt werden. Nach fast einstündiger Verspätung konnte der Spielbetrieb schließlich doch aufgenommen werden.

Gauff wurde ihrer Favoritenrolle im ersten Aufeinandertreffen mit der 26-jährigen Vorarlbergerin von Beginn an gerecht. Grabher machte in den ersten drei Games nur zwei Punkte. Danach setzte sie auf ein aggressiveres Spiel und verbuchte damit zumindest Teilerfolge. Nach dem 1:3 fand sie zwei Breakchancen auf das Rebreak vor, die US-Amerikanerin konnte sich in den entscheidenden Momenten aber stets auf ihren Aufschlag verlassen.

Die Auckland-Siegerin nahm Österreichs Nummer eins zum 5:1 neuerlich den Aufschlag ab und servierte danach aus. Nachdem Grabher den ersten Satzball noch sehenswert abgewehrt hatte, beendete Gauff den Durchgang nach 27 Minuten standesgemäß mit einem Ass.

Im zweiten Satz konnte die Nummer 78 der Welt besser mithalten, musste nach einem Doppelfehler aber leichtfertig wieder einen frühen Aufschlagverlust zum 1:2 hinnehmen. Nach sofortigem Rebreak war es ein Vorhandfehler von Grabher, der die US-Amerikanerin gleich wieder auf 2:3 davonziehen ließ. Diesen Vorteil ließ sich die Favoritin nicht mehr nehmen, nach 1:03 Stunden verwertete sie ihren zweiten Matchball zum 6:3.