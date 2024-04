ÖTV-Frauen ringen Dänemark im BJK-Cup nieder

Österreichs Tennis-Frauen haben Dänemark am ersten Tag des Turniers der Europa-Afrika-Zone I im Billie Jean King Cup bezwungen. Nachdem Sinja Kraus am Montag im portugiesischen Oeiras gegen Caroline Wozniacki nach einer Aufgabe der ehemaligen Weltranglisten-Ersten gewann, verlor Julia Grabher gegen Clara Tauson. Im entscheidenden Doppel behielt dann das ÖTV-Duo Kraus/Melanie Klaffner die Oberhand.

Im ersten Spiel bezwang Kraus überraschend Wozniacki mit 6:0,1:0. Die Dänin - derzeit 118. im WTA-Ranking - gab krankheitsbedingt auf. "Ich hab versucht, mich auf mein Spiel zu konzentrieren, das hat wunderbar funktioniert. Es ist schon besonders, gegen so eine Spielerin zu spielen und zu gewinnen", sagte Kraus. Wozniacki musste sich laut eigenen Angaben zu Beginn der Partie übergeben. "Mir war schwindlig und ich konnte die Bälle nicht richtig sehen", sagte sie.

Im darauffolgenden Spiel war Grabher gegen Tauson chancenlos, die österreichische Nummer eins verlor gegen die dänische mit 2:6,3:6. "Ich bin mit meiner Leistung überhaupt nicht zufrieden. Ich war von Anfang an nicht gut im Spiel und habe zu viele Fehler gemacht", erklärte die Vorarlbergerin.

Im abschließenden Doppel bezwangen Kraus und Melanie Klaffner das dänische Duo Rebecca Munk Mortensen und Johanne Christine Svendsen mit 6:3,7:5 und sorgten damit für den Sieg der Österreicherinnen.

Das ÖTV-Team bekommt es in der Gruppe A noch mit Ungarn und Bulgarien zu tun. Nach den drei Spielen in einer der drei Vierer-Gruppen geht es in vier Dreier-Gruppen weiter. Die drei Erstplatzierten haben den Aufstieg ins Play-off zur Qualifikationsrunde für die Billie Jean King Cup Finals 2025 bereits sicher, die drei Zweitplatzierten machen sich ein weiteres Ticket dafür aus.