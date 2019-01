Ötscher und Gemeindealpe am Samstag in Teilbetrieb

Die Skigebiete Lackenhof am Ötscher (Bezirk Scheibbs) und Gemeindealpe Mitterbach (Bezirk Lilienfeld) werden am Samstag wieder aufsperren. Ein Teil der Anlagen werde geöffnet, hieß es. Auch die Maiszinken-Lifte in Lunz/See (Bezirk Scheibbs) werden am Wochenende in Betrieb sein. Die Skigebiete blieben zuletzt wegen Bäumen, die unter der Schneelast umgestürzt waren, und Lawinengefahr geschlossen.

Am Freitag wurde im Mostviertel mithilfe des Luftstroms der Rotorblätter eines Hubschraubers Schnee von den Bäumen geblasen. Außerdem wurden Lawinen gesprengt. In Lackenhof werden am Wochenende - bei ermäßigten Tarifen - mehrere Lifte und Pisten am Kleinen Ötscher geöffnet sein, der Große Ötscher soll vorerst gesperrt bleiben. Auf der Gemeindealpe wird am Samstag der Betrieb bis zur Mittelstation aufgenommen, teilte die Sprecherin mit.