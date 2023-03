ÖSV-Springer nach erstem Durchgang im WM-Teambewerb Dritte

Die österreichischen Skispringer liegen nach dem ersten Durchgang des WM-Teambewerbs an der dritten Stelle. Daniel Tschofenig, Michael Hayböck, Jan Hörl und Stefan Kraft gingen mit 10,6 Punkten Rückstand auf Gastgeber Slowenien sowie lediglich 0,8 hinter Norwegen in das Finale. Titelverteidiger Deutschland hatte an der vierten Stelle mehr als zwölf Zähler Rückstand auf das ÖSV-Quartett.