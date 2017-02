Nach dem Goldmedaillengewinn von Nicole Schmidhofer können Österreichs alpine Ski-Herren am Mittwoch bei der WM in St. Moritz im Super-G nachlegen. Titelverteidiger Hannes Reichelt und Kitzbühel-Sieger Matthias Mayer zählen zu den Sieganwärtern, Top-Favorit ist der Norweger Kjetil Jansrud. Auch der Schweizer Lokalmatador Beat Feuz steht hoch im Kurs. Nur Außenseiterchancen hat Marcel Hirscher.

Mit einem "Luftsprung" hat indes Nicole Schmidhofer am Dienstagabend ihren Sieg im Super-G gefeiert. Als die Steirerin auf dem Kulm Platz von St. Moritz bei der Siegerehrung zur Medaillenvergabe aufgerufen wurde, machte sie einen mächtigen Satz auf dem Podest. Die Goldmedaille erhielt sie von FIS-Präsident Gian Franco Kasper, auch ÖSV-Chef Peter Schröcksnadel gratulierte auf der Bühne.

Unter den vielen Zuschauern weilten Schmidhofers Eltern Barbara und Hannes sowie der Fanclub und einige Teamkolleginnen wie Michaela Kirchgasser. Schmidhofer hatte zwei Glücksbringer an ihre Jacke geheftet und sang bei der Bundeshymne andächtig mit. Intoniert wurde diese von einem Kinderchor und zwar ohne die "Töchter".



Der übliche Gratulationsslalom folgte postwendend. Von der Siegerehrung ging es für Schmidhofer ins ORF-Studio, danach in die Audi-Lounge, ins Ski House Austria und zum Schluss in den TirolBerg. Dabei stand am nächsten Tag um 9.30 Uhr bereits wieder das Abfahrtstraining auf dem Programm, Schmidhofer hat gleich die Nummer eins.

Schmidhofer hat in der Schweiz die höchst erfolgreiche Serie der ÖSV-Damen im Super-G fortgesetzt. Seit 2006 haben sie bei allen drei Olympischen Spielen ebenso Gold geholt wie nun bei drei der jüngsten vier Weltmeisterschaften seit 2011. Ausgerechnet bei den Heim-Titelkämpfen 2013 in Schladming (Tina Maze) hat es nicht mit dem Sieg geklappt.