ÖSV-Equipe im Skiflug-WM-Teambewerb Halbzeit-Zweiter

Österreichs Skiflug-Mannschaft liegt zum WM-Abschluss am Kulm nach dem ersten von zwei Durchgängen an zweiter Stelle. Michael Hayböck (228,0 m), Manuel Fettner (218,5), Jan Hörl (212,0) und Einzel-Weltmeister Stefan Kraft (218,5) weisen vor der Entscheidung der acht besten Nationen 31,9 Punkte Rückstand auf Titelverteidiger Slowenien auf. Dritter ist Deutschland, 13,3 Zähler hinter dem ÖSV-Team. Die Slowenen setzten sich im dritten der ersten vier Einzel-Sprungdurchgängen ab.

Vier Flüge gingen auf mehr als 230 m, die Hillsize von 235 m wurde aber nicht erreicht. Der Weiteste war der japanische Vierschanzentourneesieger Ryoyu Kobayashi mit einem 233,5-m-Satz. Die Österreicher hatten ihre bisher letzte Team-Medaille bei Skiflug-Weltmeisterschaften 2016 am Kulm mit Bronze geholt, danach gingen sie dreimal in Folge leer aus. 2008, 2010 und 2012 holte Rot-Weiß-Rot seine bisherigen drei Titel, und das in Folge.