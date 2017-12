Österreichs Einzelhandel mit drittstärkstem Einbruch in EU im Oktober

Österreichs Einzelhandel ist im Oktober um 1,9 Prozent zurückgegangen. Das ist der drittstärkste Einbruch in der EU hinter Luxemburg (-5,3 Prozent) und Portugal (-2,3 Prozent). Die EU verzeichnete ein Minus von 0,5 Prozent und die Eurozone sank um 1,1 Prozent, geht aus jüngsten Daten von Eurostat vom Dienstag hervor.

Insgesamt gab es in 13 EU-Staaten einen Rückgang. Den stärksten Zuwachs konnte Rumänien (+1,0 Prozent) verbuchen, vor Großbritannien (+0,9 Prozent), Polen und der Slowakei (je +0,6 Prozent). Neun EU-Länder verzeichneten eine Steigerung des Einzelhandels. Keine Änderung gab es in Belgien. In fünf weiteren Staaten lagen keine Ergebnisse vor.

Im Jahresvergleich - Oktober 2016 zu Oktober 2017 - gab es ein Plus von 0,9 Prozent in der EU und einen Zuwachs von 0,4 Prozent in der Währungsunion. Österreich verzeichnete im Jahresabstand ein Minus von 2,2 Prozent - das ist der zweitschlechteste Wert hinter Luxemburg (-27,0 Prozent). Auch hier lag Rumänien mit +12,6 Prozent an der Spitze, gefolgt von Polen (+7,1 Prozent), Irland, Ungarn und Malta (je +6,3 Prozent).