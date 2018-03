Welche österreichischen Arbeitgeber werden von ihren Mitarbeitern am besten beurteilt? Eine aktuelle Umfrage zeigt die Top 10 Unternehmen.

Bereits zum zweiten Mal haben das Wirtschaftsmagazin "trend", die Arbeitgeber-Bewertungsplattform "kununu" und das Marktforschungsinstitut "Statista" die 300 besten Arbeitgeber Österreichs ermittelt. Wie das Ergebnis zeigt, belegt das Unternehmen SKF Österreich heuer den ersten Platz, knapp gefolgt von der Brau Union Österreich und BMW Motoren Steyr.

© Statista_com

Bei genauerer Betrachtung der Statistik zeigt sich, dass es in diesem Jahr gleich drei Maschinen- und Anlagenbauer unter die Top 10 geschafft haben. Sechs Unternehmen, die die Top 10 im vergangenen Jahr verpassten, sicherten sich heuer ihren Platz unter den zehn besten Unternehmen. Ein kompletter Neueinsteiger schaffte es sogar gleich auf Platz 9. Dabei handelt es sich um das Unternehmen Josko Fenster & Türen aus Kopfing.

Auffallend ist, dass neben den klassischen Industrien wie Maschinen- und Anlagenbau vor allem Unternehmen aus dem Bereich Internet, Telekommunikation und IT die Top 10 prägen. "Hier finden Beschäftigte offenbar sehr zufriedenstellende und dem Zeitgeist entsprechende Arbeitsbedingungen vor", so die Urheber der Studie in einer Aussendung.

Zur Studie

Die "Top Arbeitgeber 2018" umfasst insgesamt 300 Unternehmen in Österreich, die als ausgezeichnete Arbeitgeber gekürt wurden. Für die Erhebung wertete das unabhängige Marktforschungsinstitut Statista für die Zeitschrift trend in Zusammenarbeit mit der Arbeitgeber-Bewertungsplattform kununu über 165.000 Arbeitnehmerbewertungen inklusive Vorjahresurteile aus, davon über 87.000 Urteile aus diesem Jahr.