Ein 76-jähriger Österreicher ist in der Nacht auf Dienstag in seiner Wohnung in der australischen Metropole Sydney überfallen und verletzt worden. Der Täter schlug dem ehemaligen Bodybuilder mit einer Pistole auf den Kopf, außerdem gab er einen Schuss ab. Anschließend flüchtete der Eindringling, die Hintergründe des Angriffs waren unklar, berichteten australische Medien online.

"Ich konnte die Person nicht erkennen und habe keine Ahnung, was das Motiv gewesen sein könnte", sagte der Auswanderer, der seit mehreren Jahrzehnten in Australien lebt, zu "Channel 7". Er habe gegen 4.30 Uhr ein Klopfen an seinem Fenster gehört, aber niemanden draußen gesehen. Plötzlich sei der bewaffnete Mann vor ihm gestanden. Der 76-Jährige vermutete, dass es sich bei dem Schuss um eine Platzpatrone gehandelt habe. Eine Wunde auf seinem Kopf wurde mit "ein paar Stichen" genäht.

Die Polizei sprach von einer "gezielten Attacke" auf den Mann. Er sei derzeit wegen des Handels mit Heroin angeklagt, "das war keine zufällige Tat", sagte ein Sprecher. Der Österreicher muss sich laut "The Daily Telegraph" im Juli vor Gericht verantworten.