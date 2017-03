Gleich mehrere Spitzenpolitiker aus Österreich haben sich beim traditionellen politischen Aschermittwoch in Bayern tatkräftig in den nun definitiv eingeleiteten deutschen Bundestagswahlkampf eingebracht. Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) sagte Deutschland in seiner Rede vor tausenden SPD-Anhängern in Vilshofen einen Regierungswechsel voraus. Sobotka und Strache waren Gäste bei CSU und AfD.

Innenpolitische Anklänge

Bei den Auftritten von Kern bei der deutschen SPD, Innenminister Wolfgang Sobotka (ÖVP) bei der bayrischen CSU und FPÖ-Chef Heinz-Christian bei der rechtspopulistischen AfD waren durchaus auch innenpolitische Töne mit dabei. So warf der Innenminister in seiner Rede in Passau vor rund 5.000 CSU-Anhängern der SPÖ im Zusammenhang mit dem diese Woche im Ministerrat verabschiedeten Fremdenrechtspaket ein "perfides Spiel" vor. Am Verhandlungstisch würden Maßnahmen beschlossen, "drinnen halten sie, und wenn sie draußen sind, sind sie gleich wieder dagegen", so Sobotka.

Deutschland empfahl er die Einführung der von der CSU seit langem geforderte Obergrenze: "Die ist absolut notwendig", 90 Prozent der Flüchtlinge lebten von Sozialhilfe. "Die wandern nicht in die Arbeitswelt ein, die wandern in die Sozialwelt ein." Politische Maßnahmen zur Eindämmung der Zuwanderung seien mit den Sozialdemokraten aber "nicht leicht durchzubringen. Die Sozi winden sich und drehen sich", so Sobotka.

Spitzen gegen Schulz

Hauptziel der CSU-Redner in Passau beim "größten politischen Stammtisch weltweit", wie es CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer formulierte, war aber der SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz. Schulz nehme es "nicht besonders genau mit der Wahrheit", meinte etwa der bayerische Ministerpräsident und CSU-Chef Horst Seehofer. Man werde ihm "Mogelpackungen" aber nicht durchgehen lassen, sonst heiße Martin Schulz in Bayern künftig "Martin der Schummler", so Seehofer. "Ich hoffe, dass der österreichische Bundeskanzler seinen Genossen in Vilshofen erklärte, warum die Obergrenze gut und machbar ist", sagte der bayrische Innenminister Joachim Herrmann.

SPD-Kanzlerkandidat Schulz untermauerte unter dem Jubel Tausender Anhänger den Machtanspruch der SPD für die Zeit nach der Bundestagswahl. "Die SPD tritt an, um die stärkste politische Kraft in der Bundesrepublik Deutschland zu werden. Und ich (...) trete an, um Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland zu werden", rief Schulz den Zuhörern im SPD-Festzelt zu.

Zugleich verspottete er die Zusammenarbeit der beiden Schwesterparteien CDU und CSU als "Zwangsehe". "Die reden nicht miteinander, sondern übereinander", sagte Schulz und fügte hinzu: "Die sind nicht mehr ganz beisammen."

Kern warnt vor Rechtspopulisten

Kern warnte dagegen bei seiner Rede im niederbayerischen Vilshofen vor Rechtspopulismus. Man lebe heute in einer Welt, in der "Selbstverständlichkeiten", die man jahrzehntelang gewohnt war, "nicht mehr gelten". "Sie springen los im Tigerkostüm und landen als Bettvorleger", sagte der Kanzler in Richtung Rechtspopulisten. Kern wies zudem insbesondere auf den Brexit und den neuen US-Präsidenten Donalds Trump hin. An Trump sehe man, was geschehen könne, "wenn Rechtspopulisten Europa führen", so Kern.

Nach der Bundestagswahl im September würden "Österreich und Deutschland einen roten Bundeskanzler haben", prophezeite Kern. "Nach einer Phase von wenig Optimismus ist die politische Wende in Deutschland in Griffweite." Die Bundestagswahl sei eine "Schlüsselentscheidung" über die deutschen Grenzen hinaus.

Der politische Aschermittwoch hat in Bayern eine lange Tradition und läutet in Deutschland die Fastenzeit ein. Heuer fällt damit der Startschuss für den Wahlkampf für die Bundestagswahl am 24. September.