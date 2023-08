30. Österreichische Medientage mit Lobo und Welte

Die Österreichischen Medientage feiern heuer ein Jubiläum. Am 20. und 21. September findet die 30. Ausgabe am Erste Campus in Wien statt. Die Veranstalter - das Branchenmagazin "Horizont" und der Manstein-Verlag - haben nun das Programm präsentiert. So halten etwa der Digitalexperte Sascha Lobo, Philipp Welte, Vorstand des nationalen Verlagswesens bei der Hubert Burda Media Holding, und Wirtschaftsexpertin Sita Mazumder Keynotes.

Der erste Tag ist in die beiden Blöcke "Politik & Gesellschaft" und "Märkte & Mächte" aufgeteilt. Für ersteren findet sich etwa EU- und Verfassungsministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) ein, die einen politischen Ausblick liefert. Im Anschluss hält Lobo seine Keynote zu "Gesellschaft im Wandel". Er wird laut einer Aussendung vor allem auf aktuelle Entwicklungen im Bereich der künstlichen Intelligenz (KI) und deren Auswirkungen eingehen. Auch Gerhard Zeiler, Chairman bei Warner Bros. Disovery International, ORF-Generaldirektor Roland Weißmann, SWR-Intendant Kai Gniffke, ProSiebenSat.1Puls4-Geschäftsführer Markus Breitenecker und RTL-Programmgeschäftsführerin Inga Leschek sitzen bei dem Branchenkongress am Podium. Am Nachmittag sprechen etwa Salzburger-Festspiele-Präsidentin Kristina Hammer und Hans Peter Haselsteiner über "Kultur trifft Wirtschaft: Sponsoren & Symbiosen".

Der zweite Tag startet mit dem Block "Journalismus & Content", wobei zunächst Weltes Keynote zur Zukunft und Transformation der Medien zu hören sein wird. Er nimmt im Anschluss für eine Debatte zur Zukunft und Transformation der Medienhäuser Platz, wo sich auch "Heute"-Herausgeberin Eva Dichand und Styria-CEO Markus Mair einfinden. Publizistin Diana Kinnert spricht über die nächste Generation im Kontext von Medien und Politik und APA-CEO Clemens Pig über "Medien, Vertrauen, Finanzierung - die neue Plattformökonomie". Ein Schwerpunkt widmet sich dem Wirtschaftsjournalismus.

Am Nachmittag des zweiten Tags ist Medienministerin Susanne Raab (ÖVP) für einen politischen Ausblick geladen. Im Anschluss soll Mazumder mit ihrer Keynote aufzeigen, wie sich Wirtschaft im Kontext von Technologie und Digitalisierung wandelt. Den Abschluss macht Digitalisierungsstaatssekretär Florian Tursky (ÖVP) mit einem Impuls zum "Digital Austria Act".

Tagestickets sind für 469 Euro zu haben. Zutritt zu beiden Tagen bekommt man für 799 Euro.

