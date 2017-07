Österreicher lassen sich von der guten Konjunktur der Wirtschaft anstecken und befinden sich in der besten Konsum-Stimmung seit dem Jahr 2011, sagt der Marktforscher GfK Austria. Der Optimismus des erstens Quartals 2017 habe in Österreich auch im zweiten Quartal angehalten und übertreffe diesen sogar, hieß es am Dienstag in einer Aussendung.

Die positive Grundstimmung im Land sei von anhaltender Dauer und stehe auch in einem europäischen Zusammenhang. Zugpferde des Aufschwungs seien Deutschland und Frankreich.

Besonders stark habe der Optimismus in Österreich in Bezug auf die Einkommenserwartung zugenommen, allerdings sei dieser Indikator vor einem Jahr bereits auf ähnlich hohem Niveau gewesen. Zudem habe sich - erstmals nach langer Zeit - die Stimmung am heimischen Arbeitsmarkt zum besseren gewendet, "die Beschäftigtenzahlen steigen, die Arbeitslosigkeit sinkt". Das habe einerseits jahreszeitliche Gründe, zum anderen sei hier der Aufschwung der Wirtschaft spürbar. Und das alles wirke sich auch auf die Einkommenserwartung in Österreich aus, so der Marktforscher.

Einen leichten Anstieg gegenüber den ersten drei Monaten des Jahres verzeichnete laut GfK die Anschaffungsneigung. Der entsprechende Indikator erreichte in etwa wieder das Vorjahresniveau. "Die Konsumlaune der Österreicher bleibt hoch, wenn auch mit periodischen, kleineren Einbußen. Seit Ende 2015 ist die Anschaffungsneigung im positiven Bereich", heißt es.