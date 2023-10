Österreicher Gerstorfer holt Gold beim Studenten-Oscar

Der in Hallein geborene Filmer Mark Gerstorfer, Absolvent der Wiener Filmakademie, hat bei den Studenten-Oscars mit seiner Arbeit "Die unsichtbare Grenze" in der Sparte "Narrative" Gold gewonnen. Silber ging an den Kurzfilm "Revisited" aus Norwegen, Bronze an die in Berlin lebende Regisseurin Tamara Denić für den Kurzfilm "Istina" (Wahrheit), ihren Abschlussfilm an der Hamburg Media School. Die 50. Student Academy Awards wurden am Dienstag in Beverly Hills vergeben.

In dem 27-minütigen Film setzt sich Gerstorfer, der neben der Regie auch für das Drehbuch verantwortlich zeichnete, mit der Abschiebung einer Familie in den Kosovo auseinander. Beim Polizeieinsatz eskaliert die Situation allerdings. Die preisgekrönten Filme in den Sparten Animation, Dokumentation, Erzählung und Alternative/Experimental sind nun auch berechtigt, in den Kurzfilmkategorien der eigentlichen Oscars teilzunehmen.

Insgesamt gab es für die diesjährigen Studenten-Oscars 2.443 Einreichungen von 720 Filmhochschulen. Seit 1972 ehrt die Oscar-Akademie junge Talente von Filmhochschulen. Der Studenten-Oscar hat sich als Sprungbrett für eine Hollywood-Karriere bewährt. Regisseure wie Spike Lee, Robert Zemeckis oder Cary Fukunaga waren frühere Preisträger.

Gratulationen kamen von der Leitung der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien (mdw) und der Filmakademie: mdw-Rektorin Ulrike Sych freute sich, "dass unser Institut für Film und Fernsehen erneut höchste internationale Erfolge feiert". Vor acht Jahren hatten Patrick Vollrath und Sebastian Thaler mit "Alles wird gut" Bronze bei den Student Academy Awards gewonnen. Für die Leiter der Filmakademie Danny Krausz und Oliver Kunz ist die "prestigeträchtige Auszeichnung der Academy of Motion Pictures Arts and Sciences der krönende Höhepunkt dieser Reise, nachdem der Film bereits große internationale Beachtung bekam". Als "Festtag für den österreichischen Film" wertete Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer (Grüne) die Auszeichnung, die "ein starkes Signal für den jungen österreichischen Kinofilm" sei.

(S E R V I C E - )