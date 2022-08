Österreich setzt am Sonntag auf Digital statt Print

Die Mediengruppe Österreich stellt ab 11. September ihre sonntägliche "Österreich"-Printausgabe ein. Geschäftsführer Niki Fellner begründete das in einer Aussendung mit hohen Papierpreisen und Spritkosten, die eine kostendeckende Produktion der Sonntagszeitung nicht mehr zuließen. Stattdessen setzt die Mediengruppe künftig auf eine kostenlose digitale "oe24 News-Edition am Sonntag". Diese soll ein deutlich umfangreicheres redaktionelles Angebot enthalten.

"Österreich" weist im 1. Halbjahr 2022 an Sonntagen laut den heute, Mittwoch, veröffentlichen Daten der Österreichischen Auflagenkontrolle (ÖAK) rund 366.000 verbreitete Exemplare auf. Nur die "Kronen Zeitung" ist diesbezüglich mit rund 1,04 Millionen verbreiteten Exemplaren am heimischen Tageszeitungsmarkt größer.

"Wir haben uns im Rahmen unserer Digitaloffensive zu diesem Schritt entschlossen, weil wir die komplizierte und extrem aufwendige Logistik der Sonntagszeitungen nicht mehr für zeitgemäß erachten", so Fellner. Zugleich wolle man eine nachhaltigere, umweltfreundlichere Lösung bieten. Diese in Gestalt von "oe24 News-Edition am Sonntag" erscheint in fünf Editionen. Um sechs Uhr Früh ist ein News-Überblick vorgesehen, um neun Uhr ein Sport-Extra, um 12 Uhr ein Meinungsangebot samt Reportagen, um 14 Uhr ein Schwerpunkt auf Lifestyle, Stars sowie Rätsel und schließlich um 20 Uhr nochmals alle Ereignisse des Tages aktuell zusammengefasst.

Die samstägliche "Österreich"-Printausgabe wird laut der Aussendung ab 10. September ausgebaut. Künftig soll sie mehr Platz für Interviews, Reportagen und Kommentare bieten.

Die Digitaloffensive der Mediengruppe Österreich zeigt sich bereits in den ÖAK-Daten. So wurde die Druckauflage der "Kombi Österreich & oe24" im 1. Halbjahr 2022 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum von 460.419 Stück auf 329.767 reduziert. Gleichzeitig wurde eine massive Steigerung von 14.177 auf nunmehr 127.150 Exemplare im Digitalbereich vermeldet. "Unser Ziel ist die Transformation von einem reinen Print- zu einem modernen Digital-Verlagshaus", so Fellner, der auch neue Werbemöglichkeiten für Kunden ankündigte.