Ein geplantes Defizit von 3,2 Prozent, also rund 15,4 Milliarden Euro muss die Regierung für 2023 an die EU-Kommission melden. Finanzminister Magnus Brunner will nicht von einem Sparprogramm sprechen, sparen will er aber doch. "Mehr Staat zu fordern ist ungerecht", sagt Edtstadler. Kritik kommt von der SPÖ.