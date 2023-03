Österreich-Hoffnung Monika Willi geht bei Oscars leer aus

Am Ende gab es doch keine Goldstatuette für Monika Willi: Die österreichische Editorin wurde am Abend bei der 95. Oscargala in Hollywood für ihren Schnitt von Todd Fields Dirigentinnendrama "Tár" nicht mit dem Oscar ausgezeichnet. Stattdessen erhielt die Sci-Fi-Komödie "Everything Everywhere All at Once" die Ehrung.

Willi hatte dabei gar nicht zu ihrem großen Abend nach Los Angeles reisen können. Die 54-jährige gebürtige Innsbruckerin, Stammschnittmeisterin von Michael Haneke, musste ob einer Gehirnerschütterung in Folge eines Unfalls die Gala von daheim verfolgen.