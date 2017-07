Stimmt es, was die Ermittlungen der oberösterreichischen Sicherheitsbehörden und des Innenministeriums zutage gebracht haben, dann war der Doppelmord an einem Linzer Ehepaar vom vergangenen Freitag die erste Bluttat mit IS-Hintergrund in Österreich. Der Verdächtige Mohamed H. soll das betagte Ehepaar aus Hass auf FPÖ und Gesellschaft getötet haben.

Der Doppelmörder von Linz soll "eindeutigen IS-Hintergrund" gehabt haben. Darauf beharrte am Donnerstag Innenminister Wolfgang Sobotka (ÖVP). Wie dieser Hintergrund allerdings aussieht, blieb unklar. Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte der gebürtige Tunesier Mohamed H. jedenfalls auf eigene Faust ohne Anleitung durch eine Organisation gehandelt haben.

"Die Bevölkerung hat ein Recht zu erfahren, wie weit die Ermittlungen stehen"

Sobotka betonte, es sei ihm ein Anliegen vorzeitig zu informieren, um nicht irgendwelchen wilden Spekulationen Raum zu geben: "Das ist ein Gebot der Stunde. Die Bevölkerung hat ein Recht zu erfahren, wie weit die Ermittlungen stehen."

Klar scheint, dass der 54-Jährige, der vergangenes Freitag ein betagtes Ehepaar angeblich aus Hass auf die FPÖ brutal ermordet haben soll, in sozialen Medien seine Sympathien für den so genannten Islamischen Staat kundgetan hat. Bei den Erstauswertungen sei dies klar erkennbar gewesen, auch dass er die Terrororganisation verbal unterstützt habe, erklärte der oberösterreichische Polizeidirektor Andreas Pilsl im Ö1-"Morgenjournal".

Der Generaldirektor für die Öffentliche Sicherheit Konrad Kogler warnte ungeachtet dessen vor voreiligen Schlüssen zum Motiv für die Tat. Ob es einen kausalen Zusammenhang gebe, sei noch Gegenstand von Ermittlungen. Immerhin müssten noch die Kontakte zu mehr als 700 Menschen, mit denen der mutmaßliche IS-Sympathisant über Soziale Netzwerke in Verbindung stand, überprüft werden.

Tat für die Sicherheitsbehörden geklärt

Die Tat an sich ist für die Sicherheitsbehörden geklärt. Derzeit gehe man von einem einsamen Wolf aus, bestätigte Pilsl.

Dass es überhaupt zu dem Mord kommen konnte, liegt aus Sicht der FPÖ auch in der Verantwortung der Sicherheitsbehörden. Der oberösterreichische Landeschef der Freiheitlichen Manfred Haimbuchner klagte, dass der Verdächtige seit Jahren amtsbekannt gewesen sei. Trotz aller Hinweise habe der Mann eine Aufenthaltsbewilligung erhalten und sei frei herumgelaufen. Dabei habe es sich um einen "Schläfer" gehandelt, wie sich jetzt zeige.

Kogler warnt vor voreiligen Schlüssen

Nach dem Doppelmord an einem betagten Linzer Ehepaar und dem von Innenminister Wolfgang Sobotka (ÖVP) publik gemachten IS-Hintergrund des mutmaßlichen Täters hat Konrad Kogler, Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit, vor voreiligen Schlüssen zum Motiv für die Tat gewarnt. Ob es einen kausalen Zusammenhang gibt, sei noch Gegenstand von Ermittlungen, sagte Kogler am Donnerstag dem ORF.

Van der Bellen will Fall nicht kommentieren

Bundespräsident Alexander Van der Bellen will keinen Kommentar zum IS-Doppelmord in Linz abgeben. Er kenne die Aktenlage nicht, einen Kommentar abzugeben wäre daher "vermessen", sagte Van der Bellen am Donnerstag auf Nachfrage bei einem gemeinsamen Pressestatement mit Tirols Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) in Innsbruck.

Bei dem Tatverdächtigen handle es sich offenbar um einen "psychisch gestörten Menschen", so der Bundespräsident. FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache und sein oberösterreichischer Landeschef Manfred Haimbuchner hatten zuvor eine klare Wortmeldung des Bundespräsidenten vermisst und sich über das "Schweigen in der Hofburg", das "sehr laut" sei, gewundert.

Landtag verabschiedete Erklärung gegen Gewalt

Der oö. Landtag hat am Donnerstag in einer einstimmig verabschiedeten gemeinsamen Erklärung zur Bluttat an zwei Pensionisten in Linz jede Art von Gewalt verurteilt. Man bekenne sich zu einem "menschlichen und friedlichen Miteinander basierend auf gegenseitiger Achtung". Gewalttaten - egal ob politisch, religiös oder anderweitig motiviert - "haben in unserer Gesellschaft keinen Platz", hieß es.

» Oberösterreich ist ein offenes Land «

"Oberösterreich ist ein offenes Land, in dem jeder und jedem alle Möglichkeiten offen stehen, sich zu bilden sowie sich beruflich und gesellschaftlich einzubringen und zu entfalten. Jedoch gibt es in unserem Rechtsstaat Grundwerte und Gesetze, die mit aller Konsequenz durchzusetzen und zu bewahren sind", so der Wortlaut der Erklärung. "Wir sind stolz darauf, eine moderne Demokratie zu sein, in der Menschen unterschiedlicher politischer Gedankenrichtungen, Religionen und Weltanschauungen in gegenseitigem Respekt und Toleranz zusammenleben."

Die Abgeordneten sprachen den Hinterbliebenen "tiefstes Mitgefühl und Anteilnahme" aus. "Es herrscht tiefes Entsetzen und Fassungslosigkeit über die Grausamkeit, mit welcher die Tat ausgeführt wurde."

"Wir treten gemeinsam gegen alle politisch motivierten Verbrechen auf und wir stellen uns Bewegungen entgegen, die unser freies demokratisches Leben ablehnen", sagte Landeshauptmann und ÖVP-Chef Thomas Stelzer im Landtag. "Diese Tat erschüttert uns zutiefst, aber sie wird unsere Grundsätze nicht erschüttern, die Grundsätze eines freien demokratischen Österreich."

» Ich bin traurig, weil das passiert ist «

"Ich bin traurig, weil das passiert ist. Weil auch ein Foto mit mir zu dieser Tat geführt hat. Ich kann das eigentlich nicht glauben", reagierte FPÖ-Chef LHStv. Manfred Haimbuchner persönlich betroffen. "Der vergangene Freitag war der schrecklichste Tag in meinem Leben." Dennoch werde er weiter Sagen, was Sache ist und was er sich denke - was er auch gleich tat: "Ich bin traurig und verbittert über die schrille, intolerante Herrschaft des Richtigen, die sich bei uns breitgemacht hat und alles, was nicht in ihr utopisches Weltbild passt, als unmoralisch und dumm verleumdet."

"Es ist angesagt, trotz der Ernsthaftigkeit der Situation, einen kühlen Kopf zu bewahren", mahnte SPÖ-Chefin und Landerätin Birgit Gerstorfer. Sie forderte eine "Abrüstung der Worte" ein. Man dürfe den Zusammenhalt in der Gesellschaft niemals dem politischen Tagesgeschäft opfern, appellierte Gerstorfer an die Abgeordneten.

"Für Gewalt, für Mord kann es niemals eine Erklärung geben", sagte Grünen-Chefin und stellvertretende Klubobfrau Maria Buchmayr. Mord sei durch kein Motiv, weder ein politisches noch ein religiöses, zu rechtfertigen. Sie versicherte, dass man über die Parteigrenzen hinweg Überlegungen anstelle, wie die Sicherheit zu gewährleisten sei. Aber "das Wichtigste sei Zusammenhalt, Respekt und Vertrauen in unserer Gesellschaft".