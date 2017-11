Österreich bei E-Tankstellen EU-weit an 5. Stelle

Mit 35 öffentlichen E-Ladestationen pro 100.000 Einwohner liegt Österreich im Europa-Vergleich an 7. und in der EU an 5. Stelle, wie eine aktuelle VCÖ-Analyse zeigt. Europas Spitzenreiter sind die Niederlande und Norwegen. Innerhalb Österreichs gibt es in Niederösterreich die meisten E-Ladestationen.

"E-Autos werden vor allem zu Hause und am Arbeitsplatz geladen. Deshalb ist der Ausbau von Ladestationen bei Wohnhausanlagen und bei Firmenparkplätzen wichtig", so der VCÖ am Montag in einer Aussendung.