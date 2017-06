Die noch amtierende Miss Austria Dragana Stankovic, die am 6. Juli im Casino Baden ihr Zepter abgeben muss, und der aktuelle Mister Austria Philipp Rafetseder sind das neueste Liebespaar am Society-Parkett.

Offizielle Termine, wie zum Beispiel die Opernball-Eröffnung, haben die beiden schon öfters gemeinsam absolviert, doch beim letzten Shooting mit Fotograf Michael Wittig dürfte der Funke endgültig übergesprungen sein.

© Michael Wittig

Auch der erste gemeinsame Sommerurlaub steht am Programm. Bereits nächste Woche geht es nach Kreta, wo sie am Strand traute Zweisamkeit genießen können. "Ich habe schnell festgestellt, dass Philipp genauso tickt wie ich und dass ich mit ihm über alles reden kann. Es bedeutet mir wirklich viel, dass er mich in allem unterstützt, motiviert und dass er immer einen guten Ratschlag für mich hat", meint Dragana Stankovic.

© Michael Wittig

Auch Philipp Rafetseder freut sich, seine Liebste nun auch offiziell herzen zu dürfen: "Dragana und ich haben uns von Anfang an richtig gut verstanden. Wir haben den selben Humor, die gleichen Interessen und unterstützen uns gegenseitig in dem was wir tun. In manchen Situation müssten wir mittlerweile nicht einmal miteinander reden, weil wir schon wissen, was der andere denkt. Wir kommen alleine wirklich gut zurecht, sind aber dafür zu zweit ein umso besseres Team."