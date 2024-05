ÖNB-Projekt zu historischen Zeitungen prämiert

Das europäische Projekt "NewsEye: A Digital Investigator for Historical Newspapers" erhält in der Kategorie Forschung den diesjährigen "European Heritage Award/Europa Nostra Award". Mit dem Forschungsprojekt, an dem die Österreichische Nationalbibliothek (ÖNB) maßgeblich beteiligt ist, soll der Zugang zu historischen Zeitungen für Forscherinnen und Forscher, Bibliotheksbenutzerinnen und -benutzer sowie das interessierte Publikum verbessert werden, teilte die ÖNB mit.

Die ÖNB nimmt seit 2018 als eine von insgesamt elf ProjektpartnerInnen am EU-Projekt "NewsEye" teil. Ziel des im EU-Forschungsrahmenprogramms "Horizon 2020" geförderten Projekts ist die verbesserte Benutzbarkeit digitalisierter historischer Zeitungsbestände (1850-1950). Unter Verwendung von 15 Millionen Seiten, die von den Nationalbibliotheken in Finnland, Frankreich und Österreich digitalisiert wurden, entwickelte "NewsEye" automatische Werkzeuge zur Texterkennung, Analyse der Zeitungsstruktur und mehrsprachigen Inhaltsverarbeitung auf der Grundlage Künstlicher Intelligenz (KI). Zudem wurde die "NewsEye Platform" geschaffen, in der eine dynamische Textanalyse von historischen Zeitungen mit einem personalisierten Suchassistenten integriert ist.

Die Gewinner der "European Heritage Awards / Europa Nostra Awards 2024" wurden von einer Jury aus zwölf Denkmalexperten aus ganz Europa aus mehr als 200 Bewerbungen aus 38 europäischen Ländern ausgewählt. Die Verleihung findet im Rahmen der "European Heritage Awards Ceremony 2024" am 7. Oktober in Bukarest (Rumänien) statt.

