Ökonom: 2024 nur schwache Erholung der Konjunktur erwartet

Nach der heurigen Rezession erwartet der Chefvolkswirt der Bank Austria, Stefan Bruckbauer, auch für 2024 keine großen Sprünge für die heimische Wirtschaft. "Viel mehr als eine schwache Erholung nächstes Jahr sehen wir nicht", so Bruckbauer am Donnerstag bei einem Pressegespräch des Bankenverbandes. Die aktuelle Prognose der Bank Austria für das Wirtschaftswachstum in Österreich 2024 beläuft sich auf plus 0,9 Prozent. Für 2023 liegt die Schätzung bei minus 0,5 Prozent.

Österreichs Wirtschaft befinde sich heuer "wirklich in einer Rezession", auch wenn es im vierten Quartal 2023 noch zu leichten Verbesserungen kommen könnte, so Bruckbauer. Auch für das erste Halbjahr 2024 sei nur wenig Erholung zu erwarten. "Die Hoffnung liegt im zweiten Halbjahr", sagte auch der Generalsekretär des Bankenverbands, Gerald Resch.

Dass in absehbarer Zeit nur wenig Verbesserung in Sicht ist, zeigt sich auch in Unternehmensumfragen. Die mittelfristigen Erwartungen seien derzeit besonders negativ, viele Firmen würden "derzeit kein Licht am Ende des Tunnels" sehen, so Bruckbauer. Er glaubt allerdings auch, dass diese sehr negative Einschätzung "ein bisschen überzeichnet" sein könnte.

Denn beispielsweise der private Konsum laufe nach wie vor gut. Das nötige Einkommen sei zumindest für kurzfristige Anschaffungen da. Das sehe man vor allem bei den Umsätzen in der Gastronomie. "Wir gehen wahnsinnig gern ins Gasthaus", so Bruckbauer. Bei mittel- bis langfristigen Anschaffungen sei die Zurückhaltung größer. Das drücke auf die Konjunktur.

Auch den Arbeitsmarkt sieht Bruckbauer weiterhin als solide. Österreich leide zwar an einem Arbeitskräftemangel, dieser sei aber noch nicht so ausgeprägt wie zum Beispiel in Deutschland. Zudem sei die Beschäftigung in Österreich so hoch wie noch nie.

Weiters dürfte sich die Inflation im kommenden Jahr weiter einbremsen. Nach einer erwarteten Teuerungsrate von 7,8 Prozent im Jahresdurchschnitt im heurigen Jahr dürften es 2024 nur noch 3,6 Prozent sein.

Generell sei die aktuelle Wirtschaftslage - nicht nur in Österreich, sondern auch in vielen anderen Ländern - aber weiterhin von vielen gleichzeitig einwirkenden Herausforderungen geprägt, sagte Stefan Schneider, Ökonom bei der Deutschen Bank. Er verwies unter anderem auf die aktuellen geopolitischen Herausforderungen, eine schwächelnde Industrie, Konsumzurückhaltung sowie mangelnde positive Impulse aus China oder den USA als bremsende Faktoren für die Wirtschaft.