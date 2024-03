ÖHB-Frauen verlieren auch zweites Match gegen Norwegen hoch

Österreichs Handball-Nationalteam der Frauen hat auch das zweite Spiel unter Neo-Teamchefin Monique Tijsterman klar verloren. Das ÖHB-Team war am Sonntag gegen das Weltklasseteam aus Norwegen chancenlos und verlor in Innsbruck mit 22:39 (8:19). Damit fiel die Niederlage gegen die amtierenden Vize-Weltmeisterinnen und Europameisterinnen etwas kleiner aus wie am Mittwoch in Halden (22:43).

"Wir haben vorher gesagt, wir sollen im Spiel das probieren, was wir auch im Training machen. Es geht, aber es ist zu wenig. Wir brauchen etwas Geduld", sagte Tijsterman nach ihrem ersten Heimspiel im ORF-TV-Interview. "Wir haben es wieder nicht geschafft, im Angriff in die Lücken zu gehen. 39 Tore darfst du zu Hause nicht bekommen, das ist viel zu viel", war Josefine Hanfland selbstkritisch.

Wie schon vor vier Tagen spielten die routinierten Norwegerinnen von Beginn an ihre Klasse aus und lagen nach sieben Treffern in Serie nach 14 Minuten mit 9:2 voran. Während die Skandinavierinnen ihre schnellen Angriffe konsequent abschlossen, unterliefen den Gastgeberinnen zu viele technische Fehler.

Das setzte sich zunächst auch nach dem Seitenwechsel fort. Ab Mitte der zweiten Halbzeit allerdings stellte sich die Tijsterman-Truppe besser auf die Norwegerinnen ein und kam öfter erfolgreich zum Wurf. Neun Monate vor der Heim-Europameisterschaft (28. November bis 15. Dezember) stand am Ende aber erwartungsgemäß die vierte Niederlage im vierten Spiel des EHF EURO Cups. "Man hat gesehen, dass zu Norwegen und zur Weltspitze eine große Lücke ist. Wir müssen auf jeden Fall an unserer Fitness und Kraft mehr arbeiten. Das ist ein große Problem bei uns", erklärte Spielmacherin Sonja Frey.

Handball-Frauen-EHF-Euro-Cup, 4. Runde in Innsbruck: Österreich - Norwegen 22:39 (8:19). Beste ÖHB-Werferinnen: Dramac 5, Ivancok 5, Pandza 4