Österreichs Fußball-Nationalteam empfängt am 10. Juni im Wiener Ernst-Happel-Stadion Rekordweltmeister Brasilien zu einem Freundschaftsspiel.

Brasiliens Fußball-Nationalmannschaft absolviert ihre Generalprobe für die am 14. Juni beginnende Weltmeisterschaft gegen Österreich. Das ÖFB-Team empfängt den Rekordweltmeister am 10. Juni (16.00 Uhr) in Wien. Die Brasilianer waren zuletzt im November 2014 in Wien zu Gast, damals unterlag die rot-weiß-rote Auswahl unter Marcel Koller mit 1:2.

Zuvor Matches gegen Russland und Deutschland

Der ÖFB hat damit im Vorfeld der WM drei hochkarätige Gegner für Länderspiele in Österreich engagieren können. Die Mannschaft von Franco Foda trifft am 30. Mai in Innsbruck auf WM-Gastgeber Russland und am 2. Juni in Klagenfurt auf Weltmeister Deutschland.

ÖFB-Bilanz gegen Brasilien

9 Spiele - 0 Siege, 3 Remis, 6 Niederlagen, Torverhältnis 5:14

15. April 1956 (FS), Wien: Österreich - Brasilien 2:3

8. Juni 1958 (WM), Uddevalla: Brasilien - Österreich 3:0

29. April 1970 (FS), Rio de Janeiro: Brasilien - Österreich 1:0

11. Juli 1971 (FS), Sao Paulo: Brasilien - Österreich 1:1

13. Juni 1973 (FS), Wien: Österreich - Brasilien 1:1

1. Mai 1974 (FS), Sao Paulo: Brasilien - Österreich 0:0

11. Juni 1978 (WM), Mar del Plata: Brasilien - Österreich 1:0

3. August 1988 (FS), Wien: Österreich - Brasilien 0:2

18. November 2014 (FS), Wien: Österreich - Brasilien 1:2