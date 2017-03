Das österreichische Fußball-Nationalteam residiert vor Heimspielen in Wien ab sofort an der Wiener Ringstraße. Die Auswahl übersiedelt auf Wunsch von Teamchef Marcel Koller von ihrer bisherigen Unterkunft in der Herrengasse ins Hotel Palais Hansen Kempinski an den Schottenring.

Koller wollte mit dem neuen Quartier auch einen "neun Reiz" setzen, erklärte er am Dienstag ebendort in einer Pressekonferenz. Zudem sei neben den besseren Regenerationsmöglichkeiten durch eine größere Sauna, Schwimmbecken und besseren Kraftraum auch der Anreiseweg ins Ernst-Happel-Stadion kürzer.

Dort trägt das ÖFB-Team nicht nur seine Heimspiele aus, sondern absolviert auf den Trainingsplätzen auch die Übungseinheiten. Vor dem ersten Länderspiel des Jahres am 24. März gegen die Republik Moldau gibt es am Montag (20. März) um 17.00 Uhr ein öffentliches Training.