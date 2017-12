Österreichs Fußball-Nationalmannschaft absolviert im kommenden Jahr ein Länderspiel gegen den regierenden Weltmeister. Das ÖFB-Team testet am 2. Juni 2018 in Klagenfurt gegen die deutsche Auswahl, die sich in Südtirol auf die Endrunde in Russland vorbereitet. Deshalb wurde das Wörthersee-Stadion als Spielort ausgewählt.

ÖFB-Präsident Leo Windtner blickt dem Spiel gegen Deutschland voller Vorfreude entgegen. "Wir sind stolz, den Weltmeister in Österreich begrüßen zu dürfen. Das Duell mit Deutschland hat einen ganz speziellen Reiz und ist eine schöne Herausforderung. Auch für unsere treuen Fans wird das Spiel eine besondere Attraktion darstellen", wurde de Oberösterreicher in einer Aussendung zitiert. Über die Modalitäten beim Kartenverkauf wurden noch keine Angaben gemacht.

Letztes Erfolgserlebnis gegen Deutschland lange her

Auf ein Erfolgserlebnis gegen Deutschland warten Österreichs Kicker schon sehr lange. Den bisher letzten Sieg gab es am 29. Oktober 1986 anlässlich der Neueröffnung des Praterstadions. Damals sorgten Toni Polster mit zwei verwandelten Elfmetern und Reinhard Kienast ebenfalls mit einem Doppelpack für einen 4:1-Sieg.

Generell ist die Bilanz klar negativ. In bisher 39 Duellen gab es für Österreich nur acht Siege bei 25 Niederlagen. Die jüngste Begegnung am 6. September 2013 in der WM-Qualifikation in München endete mit einem klaren 3:0 der Deutschen.

Bisher hat die Truppe von Coach Joachim Löw zweimal Bekanntschaft mit dem Wörthersee-Stadion gemacht. In der Gruppenphase der EURO 2008 gab es gegen Polen ein 2:0 und gegen Kroatien ein 1:2.

Kräftemessen als Generalprobe für Nations League

Das Kräftemessen mit den Deutschen bedeutet für die ÖFB-Auswahl die Generalprobe für die im September beginnende Nations League. Wenige Tage zuvor soll es ebenfalls ein Länderspiel geben, auch für Ende März sind für die Truppe von Neo-Teamchef Franco Foda zwei Partien eingeplant. Allerdings stehen Gegner, Austragungsorte und Spieltermine noch nicht fest.