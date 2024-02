ÖFB-Team testet am 26. März im Happel-Stadion gegen Türkei

Österreichs Fußball-Nationalmannschaft trifft am 26. März in einem Testspiel im Wiener Happel-Stadion auf die Türkei. Der Karten-Vorverkauf startet am 14. Februar, wie der ÖFB am Mittwoch vermeldete. Schon zuvor war festgestanden, dass es die Auswahl von Teamchef Ralf Rangnick am 23. März in Bratislava ebenfalls in einem Testmatch mit der Slowakei zu tun bekommt. In den Tagen davor steigt ein Trainingscamp in Marbella.

Noch nicht fixiert sind die beiden letzten Testpartien vor der EURO 2024. Hier könnte es Anfang Juni daheim gegen Serbien und auswärts gegen die Schweiz gehen.