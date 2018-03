Österreichs Fußball-Nationalmannschaft hat sich am Dienstagabend über den fünften Sieg in Folge gefreut: Das ÖFB-Team gewann in Luxemburg souverän mit 4:0.

Die ÖFB-Auswahl setzte sich am Dienstag im Testmatch vor 2.123 Zuschauern im Stade Josy Barthel gegen Luxemburg durch, die Tore erzielten Marko Arnautovic (4.), Florian Grillitsch (39.), Michael Gregoritsch (59.) und Louis Schaub (84.).

Drei Siege für Foda

Teamchef Franco Foda legte damit den besten Start eines österreichischen Nationaltrainers seit Erich Hof hin, dessen drei Auftakt-Partien im Jahr 1982 ebenfalls gewonnen worden waren. Außerdem holten Arnautovic und Co. schon den fünften Länderspiel-Sieg in Folge - und das, obwohl im Vergleich zum 3:0 am Freitag gegen Slowenien personell kräftig durchgemischt wurde.

© APA/GEORG HOCHMUTH

Gleich sieben Änderungen in der Startformation nahm Foda vor. So kam etwa Goalie Jörg Siebenhandl zu seinem Debüt, außerdem rückten Aleksandar Dragovic, Andreas Ulmer, Moritz Bauer, Florian Grillitsch, Florian Kainz und Michael Gregoritsch neu in die Anfangself.

Arnautovic als Mittelstürmer in Top-Form

Arnautovic agierte diesmal als Mittelstürmer, was sich schon in der vierten Minute bezahlt machen sollte. Nach einem weiten Pass von Sebastian Prödl enteilte der Doppeltorschütze gegen Slowenien der Luxemburger Abwehr und schupfte den Ball gekonnt über Goalie Anthony Moris zu seinem 19. ÖFB-Treffer ins Netz. Zwei Minuten später spielte Arnautovic auf Grillitsch, der Distanzschuss des Hoffenheim-Legionärs wurde von Moris pariert.

Praktisch im Gegenzug lieferte die Nummer 83 der FIFA-Weltrangliste - Österreich ist 28. - ihre einzige wirklich gefährliche Offensivaktion der gesamten Partie ab. Gerson Rodrigues verpasste einen Querpass knapp vor dem Tor nur um Zentimeter. Der Offensivspieler wäre zwar im Abseits gestanden, das Tor hätte aber offenbar gezählt.

Mehrere Schlampigkeitsfehler

Danach hielt der Schlendrian Einzug im Spiel der Österreicher. Den Gästen unterliefen bei zwischenzeitlich stärker werdendem Regen im Spielaufbau viele Schlampigkeitsfehler, weshalb lange kein gelungener Angriff lanciert wurde, ehe Dragovic in der 33. Minute eine Hereingabe von Arnautovic knapp verfehlte. Sechs Minuten später stand es dann 2:0 für Österreich: Grillitsch luchste Kevin Malget den Ball ab, zog allein aufs Tor und bezwang Moris. Für den Niederösterreicher war es im siebenten Länderspiel das erste Tor.

© APA/GEORG HOCHMUTH

In der 59. Minute durfte auch noch Gregoritsch über seinen Premieren-Treffer im siebenten ÖFB-Einsatz jubeln, nachdem er acht Minuten zuvor noch einen Freistoß über das Tor gesetzt hatte. Grillitsch fing einen Fehlpass der Luxemburger ab und spielte Arnautovic frei, der das Spielgerät zunächst nicht optimal mitnahm, nach einem Duell mit Moris aber am Ball blieb und ideal auf Gregoritsch flankte - der Steirer hatte keine Mühe, aus kurzer Distanz per Kopf zu vollenden.

Wenig Highlights und viele Wechsel

In der Folge hatten die Österreicher die Partie im Griff, große Höhepunkte blieben allerdings auch aufgrund der vielen Wechsel und des dadurch verloren gegangenen Spielflusses rar. Foda nützte das gesamte Austauschkontingent und brachte sechs neue Spieler, darunter auch die Debütanten Stefan Hierländer und Peter Zulj, womit der Coach insgesamt drei Kickern seines Ex-Clubs Sturm Graz zu ihrem ersten Länderspiel verhalf.

Ihrem vierten Tor nahe kam die ÖFB-Elf wieder in der 78. Minute, doch Alessandro Schöpf und Hierländer fanden in Moris ihren Meister. In der 84. Minute gelang schließlich doch noch das 4:0: Nach einer sehenswerten Kombination über Guido Burgstaller und Zulj traf Schaub aus kurzer Distanz und erzielte sein fünftes Tor in den jüngsten sechs Länderspielen.

Dadurch setzte es für Luxemburg die sechste Niederlage im sechsten Duell mit Österreich, die erste Schlappe nach drei Partien und die erste Niederlage nach vier Heimspielen. Das ÖFB-Team hingegen ist seit sechs Ländermatches ungeschlagen und feierte den höchsten Auswärtssieg seit dem 5:0 in Liechtenstein vor fast genau drei Jahren. Weiter geht es für Rot-Weiß-Rot mit der hochkarätigen Testspielserie am 30. Mai in Innsbruck gegen Russland, am 2. Juni in Klagenfurt gegen Deutschland und am 10. Juni in Wien gegen Brasilien.