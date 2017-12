Im Frühjahr 2016 startete die Innovationsoffensive der ÖBB. Seitdem wurden über 700 Ideen in Open Innovation Challenges eingereicht und mehr als 150 Service Design Thinking Workshops im eigens gestalteten Open Innovation Lab durchgeführt.

Innovation auf Augenhöhe

Open Innovation hat das Ziel das Unternehmen nach außen zu öffnen und internes Know-how mit externem Wissen zu vernetzen. „Es geht um Innovation auf Augenhöhe. Wir arbeiten dabei konzernübergreifend, um neue Lösungen für und mit unseren Kundinnen und Kunden zu entwickeln“, erklärt Claudia Falkinger, Mitglied des ÖBB Open Innovation Teams, die Idee der Innovationsoffensive des Unternehmens. Zum Einsatz kommen dabei vor allem Service Design und Design Thinking Methoden sowie Ideenwettbewerbe, bei denen jede und jeder mitmachen kann. Hier wird die Zukunft der Mobilität gemeinsam gestaltet.

© ÖBB/Max Wegscheider 220m² Raum für Kreativität und Innovation im ÖBB Open Innovation Lab.

Kreativer Raum für innovative Lösungen

Das ÖBB Open Innovation Lab bietet auf rund 220m² kreative Atmosphäre für interne und externe Workshops und Veranstaltungen. Bisher wurden hier bereits 150 Service Design Thinking Workshops durchgeführt. In über 74.400 Service Design Minuten wurde so an neuen Ideen und Services für KundInnen gearbeitet. Seit der Eröffnung haben bereits über 4.200 MitarbeiterInnen einen Service Design Thinking-Prozess durchlaufen und waren dadurch Teil der neuen Innovationskultur der ÖBB.

Gemeinsam Zukunft gestalten

Innovation ist ein laufender Prozess und so erhält die Open Innovation Plattform nach einem Jahr Testbetrieb ein neues Design und zusätzliche Features. Bei der Neugestaltung wurde vor allem das Feedback der über 2.300 Community-Mitglieder berücksichtigt, um in Zukunft noch innovativer und näher am Kunden Mobilität weiterzudenken. Die Plattform ist auch Startpunkt für die Open Innovation Challenges des Unternehmens.

© ÖBB/Marek Knopp Von der Kundenidee zur Umsetzung: ein Auslastungsanzeige hilft künftig freie Sitzplätze zu finden.

4 Challenges, über 700 kreative Ideen

Open Innovation Challenges sind kreative Ideenwettbewerbe, bei denen MitarbeiterInnen, KundInnen, StudentInnen, StartUps und alle, die Mobilität aktiv mitgestalten möchten, Lösungsvorschläge zu vorgegebenen Themen einbringen können. In der ersten Challenge waren Ideen gefragt, mit denen Reisende leichter freie Sitzplätze finden. Nach mehreren Workshops wird bereits an der Umsetzung der Gewinneridee gearbeitet: einer digitalen Auslastungsanzeige am Bahnsteig und am Smartphone. Die zweite Challenge beschäftigte sich mit „Wohlfühlen am Bahnhof“. Auch hier wurden Ideen, wie neue Sitzmöbel, schon an Bahnhöfen getestet. Die dritte Runde suchte nach Möglichkeiten der Digitalisierung im Güterverkehr, während die vierte Challenge Reisen mit Gepäck einfacher machen soll. Derzeit werden hierzu vier Prototypen weiterentwickelt.



