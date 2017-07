Weltweit sterben laut ÖAMTC täglich 3.500 Menschen im Straßenverkehr. Die aktuelle Kampagne "#3500LIVES" soll bewusst machen, dass Verkehrssicherheit jeden Einzelnen betrifft.

Als Botschafter treten zum Start der Kampagne in Österreich zwei Formel-1-Fahrer in Wien auf: Fernando Alonso und Valtteri Bottas. Die beiden Motorsport-Stars stellen am Mittwoch gemeinsam mit ÖAMTC-Verbandsdirektor Oliver Schmerold die neue Kampagne im Rahmen einer Pressekonferenz vor.