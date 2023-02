ÖAK: Tageszeitungen weiter mit Verkaufsrückgängen

Die Österreichische Auflagenkontrolle (ÖAK) weist für das 2. Halbjahr 2022 für die Tageszeitungen weiter Verkaufsrückgänge aus. Bei vielen Medien sind die E-Paper-Zahlen im Aufwind, wie aus den am Donnerstag veröffentlichten Daten hervorgeht. Am Magazinmarkt ist eine ähnliche Entwicklung im entsprechenden Zeitraum zu beobachten.

Die "Kronen Zeitung" führt mit einer Verkaufsauflage von 587.988 Exemplaren weiterhin die Tagestitel an, verlor gegenüber dem 2. Halbjahr 2021 aber 39.580 Stück. Der E-Paper-Verkauf der Tageszeitung ging von 42.524 auf 41.986 Stück zurück. In der ÖAK werden die verkauften E-Papers innerhalb der gesamten Verkaufsauflage erfasst. Die "Kleine Zeitung" verkaufte im Schnitt 264.545 Exemplare, was einem Rückgang von 11.219 Stück entspricht. Bei den E-Papers wurden im Vergleich zum 2. Halbjahr 2021 mehr abgesetzt: Die Verkäufe stiegen um 2.982 auf 51.358 Exemplare.

Dem "Kurier" weist die ÖAK eine Verkaufsauflage von 109.231 Stück aus (minus 3.950). Bei verkauften E-Papers steigerte sich der "Kurier" um 675 auf 18.876 Stück. Die "Oberösterreichischen Nachrichten" verkauften 4.094 Stück weniger und somit 95.240. Im E-Paper-Bereich ging es weiter bergauf (15.595; 13.160; plus 2.435).

Die "Tiroler Tageszeitung" setzte 2.806 Stück weniger ab und kam damit im Schnitt auf 68.356 Exemplare. Bei der elektronischen Ausgabe gab es ein Plus (4.376; plus 757). "Die Presse" verkaufte im Schnitt 66.101 Exemplare (minus 1.580). Bei E-Papers weist die ÖAK der "Presse" eine Steigerung um 492 Stück 25.310 aus. Die "Salzburger Nachrichten" verkauften mit einer Verkaufsauflage von 62.780 Stück um 4.396 Exemplare weniger als noch im 2. Halbjahr 2021. Beim E-Paper gab es einen Rückgang von 478 Stück auf 13.242.

Die "Vorarlberger Nachrichten" verkauften sich mit 51.369 Stück im Schnitt um 2.599 Stück weniger. Die elektronische Ausgabe steigerte sich auf 9.087 Exemplare (plus 508). 48.788 und damit 3.516 Exemplare weniger verkaufte "Der Standard". Der E-Paper-Absatz ging zurück (11.669 Stück; minus 352). Die Verkaufsauflage der "Neuen Vorarlberger Tageszeitung" ist mit 5.992 gegenüber dem Vergleichszeitraum aus 2021 um 588 gesunken. Die verkauften elektronischen Ausgaben gingen um 43 auf 376 zurück.

Bei den Gratiszeitungen kam "Heute" auf eine verbreitete Auflage von 480.382 Stück (minus 13.364 Stück, mit einem kräftigen Anstieg beim E-Paper um 9.366 auf 18.043. Die Gratistitel der Mediengruppe Österreich, ausgewiesen als "Kombi Österreich & oe24", wurden im Schnitt 355.663 Mal mal verbreitet, was einen Rückgang um 67.278 Exemplare bedeutet. Bei den verbreiteten E-Papers gab es einen kräftigen Anstieg um 44.202 auf 59.209. Die Titel der Regionalmedien Austria (RMA) gingen um 13.221 Stück auf 3.428.331 zurück (E-Papers: 7.776, minus 389).

"Die ganze Woche" hatte eine verkaufte Auflage von 244.259 Stück, das liegt 11.264 Exemplare unter dem Vergleichswert vom 2. Halbjahr 2021. Auch die "Niederösterreichischen Nachrichten" (NÖN) verzeichneten einen Verkaufsrückgang (78.876, minus 6.851). Die E-Paper-Zahlen stiegen um 229 auf 3.778 Exemplare. Stärkster Titel der VGN-Gruppe ist mit einem Anstieg um 17.379 Stück auf 140.680 Exemplare "tv-media" - beim E-Paper gab es hier einen starken Zuwachs auf 43.419 (plus 25.656).

"Woman" erholte sich weiter und hielt bei 80.465 Stück (plus 5.262; E-Paper: 22.928, plus 10.331). 41.266 und damit 2.328 Stück mehr weist die ÖAK für "News" aus (E-Paper: 15.751, plus 5.502). Die VGN-Magazine "trend.premium" (26.501, plus 206; E-Paper: 10.870, plus 2.480) und "e-media" (22.294, plus 1.945; E-Paper: 11.727, plus 3.713) legten zu.

Das Nachrichtenmagazin "profil" verlor 2.019 Stück und ist im zweiten Halbjahr 2022 mit 41.016 verkauften Exemplaren ausgewiesen (E-Paper: 13.011, minus 599). "Servus in Stadt & Land" aus dem Hause Red Bull verkaufte sich gegenüber dem 2. Halbjahr 2021 seltener (97.583, minus 9.074). "Gewinn" ging um 4.100 Exemplare auf 52.137 Stück zu (E-Paper: 24.191, plus 87).

