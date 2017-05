Ein 21 Jahre alter Obersteirer hat am Donnerstag zu Mittag seine Mutter (51) in Mürzzuschlag niedergestoßen und verletzt. Dies teilte die Landespolizeidirektion am Freitag mit. Der amtsbekannte junge Mann griff auch die einschreitenden Polizisten an. Er wurde festgenommen.

Der Obersteirer war am Christi-Himmelfahrtstag gegen 12.25 Uhr mit seiner Mutter in deren Wohnung in Streit gearten. Dabei versetzte er der 51-Jährigen einen Stoß, wodurch diese zu Boden stürzte und sich Prellungen zuzog. Gegenüber den vier alarmierten Beamten der Polizeiinspektion Mürzzuschlag verhielt sich der Mann äußerst aggressiv, schlug wild um sich und versuchte, sich auch selbst zu verletzen. Mit vereinten Kräften wurde der Tobende niedergerungen und ihm Handschellen angelegt. Da der Mann offenbar psychische Probleme hatte, wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Zwei der Uniformierten erlitten bei dem Einsatz leichte Verletzungen.