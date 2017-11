Die Probleme des oberösterreichischen Reifenhändlers Bruckmüller führen nun in die Insolvenz. 111 Jobs sind betroffen.

Seit einigen Wochen ist es kein Geheimnis mehr, dass die seit 80 Jahren in Oberösterreich bestehende Firmengruppe des Reifenhändlers Bruckmüller in finanziellen Schwierigkeiten steckt. Die geplante außergerichtliche Sanierung mit einem Investor scheiterte. Firmenchef Othmar Bruckmüller zeigte sich trotzdem zuversichtlich, die Insolvenz abwenden zu können, was sich nach bereits kurzer Zeit als nicht machbar herausgestellt hat. Heute wurden kurz nach Übermittlung der Insolvenzanträge 4 Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung am LG Steyr eröffnet.

Von den vier Insolvenzen sind insgesamt 111 Dienstnehmer und rund 380 Gläubiger betroffen. Die Passiva betragen insgesamt 51,4 Mio. Euro, die Aktiva 9,58 Mio. Euro, wie Creditreform berichtete.

Hinsichtlich der Firmen ergibt sich laut AKV folgender Status

Hans Bruckmüller Reifengroßhandel Gesellschaft m.b.H. FN 122390k

Es sind insgesamt 90 Arbeitnehmer beschäftigt. Die freien Vermögenswerte belaufen sich auf rund EUR 7.756.000,00; dem stehen Passiva in Höhe von rund EUR 40.964.000,00 gegenüber. Es sind rund 300 Gläubiger betroffen.

Reifen Bruckmüller Gesellschaft m.b.H. FN 118325h

Es sind 8 Arbeitnehmer beschäftigt. Die freien Vermögenswerte belaufen sich auf rund EUR 802.000,00; die Passiva liegen bei rund EUR 4.615.000,00. Es sind rund 50 Gläubiger betroffen.

Reifen Bruckmüller Gesellschaft m.b.H. FN 107149y

Es sind 13 Dienstnehmer beschäftigt. Die freien Vermögenswerte liegen bei rund EUR 1.081.000,00; die Passiva belaufen sich auf etwa EUR 5.940.000,00. Es sind rund 80 Gläubiger geschädigt.