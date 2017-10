Oberösterreich legt nächste Woche Sparbudget vor

Mit dem angekündigten Nulldefizit im Budget des Landes Oberösterreich wird es ernst. Die Veröffentlichung von Details ist am Montag geplant, bestätigte das Büro von Landeshauptmann und Finanzreferent Thomas Stelzer (ÖVP). Mit kräftigen Einschnitten wird gerechnet, bezüglich weitergehender Auskünfte war aber schon Sparen angesagt.

Im Juli 2016 erklärten die Spitzen aller im Landtag vertretenen Parteien ÖVP, FPÖ, SPÖ, und Grüne nach einer Finanzklausur, dass ein Nulldefizit beim Budget für 2018 "ein Muss" sei. Der Rechnungsabschluss für 2016 enthielt noch ein Minus von 111 Millionen Euro. Im heurigen Juli wurde im Landtag ein strittiges Gesetz zur Schuldenbremse mit den Stimmen von ÖVP und FPÖ abgesegnet. SPÖ und Grüne verweigerten ihre Zustimmung. Sie befürchteten das Ausstellen eines "Blankoschecks für pauschale Kürzungen" und lediglich eine "Showeinlage".

Laut dem "Landesgesetz zur Sicherung der Stabilität des öffentlichen Haushalts", so die offizielle Bezeichnung, dürfen künftig weder im Budgetvoranschlag noch im Rechnungsabschluss die Ausgaben die Einnahmen überschreiten. Ausnahmen sollen im Fall von Naturkatastrophen oder "besonderen Notsituationen" - wie es etwa die Wirtschaftskrise war - möglich sein. "Bei einer Überschreitung der Ausgabenhöchstgrenze ist der Differenzbetrag verpflichtend je nach dem Grund der Überschreitung in einem entsprechenden Zeitraum zurückzuführen", heißt es im Gesetzestext. Die geplante Schuldenbremse ist strenger als der Stabilitätspakt, dieser würde laut ÖVP dem Land jährlich bis zu 75 Millionen Euro Mehrausgaben erlauben.

Für die Erstellung des Budgets 2018 galt die Ansage "Minus 10 Prozent quer durch alle Regierungsressorts". Auch das von LH Stelzer geführte Kulturbudget werde seinen Beitrag leisten, kündigte er an. Da aber an den Pflichtausgaben nicht zu rütteln ist, kann nur bei den Ermessensausgaben - beispielsweise den Förderungen - gespart werden. Das wird vermutlich nicht reichen. Deshalb werde über zusätzliche Einnahmen nachgedacht werden, wobei aber das Prinzip Leistung/Gegenleistung gelten soll, war aus ÖVP-Kreisen zu hören.

Laut Medienberichten könnte etwa die Nachmittagsbetreuung in Kindergärten künftig wieder etwas kosten. Auch wieder Wohnbaudarlehen zu verkaufen, könnte Geld in dreistelliger Millionenhöhe bringen. Diese Einnahmen müssten dann aber für nachhaltige Vorhaben wie Breitbandausbau, Digitalisierung und Forschung sowie Schuldenabbau, beispielsweise im Sozialressort, verwendet und nicht wieder für den laufenden Aufwand ausgegeben werden. Ansonsten ist Kritik des Landesrechnungshofes sicher.

Unbestätigt ist, dass die Politik auch bei sich selbst sparen will. Die Rede ist von einer Nulllohnrunde für die Politiker und einer Kürzung der Parteienförderung. Was der Sparkurs für die Mitarbeiter des Landes bedeutet ist noch ungewiss. Da ist wohl noch die Lohnrunde im Bundesdienst noch abzuwarten. Jedenfalls will Oberösterreich mit einem Nulldefizit ein bundesweites Vorbild sein. Andere Bundesländer würden noch ein Minus budgetieren: Niederösterreich 229 Millionen Euro, die Steiermark 247,9 Millionen oder die Stadt Wien 367 Millionen.

Während Schwarz-Blau wohl über den Budgetentwurf einig sein dürften, sollen SPÖ und Grüne über das Wochenende informiert werden. Am Montag ist die Veröffentlichung von Details geplant. Der Beschluss im Landtag soll in der ersten Dezemberwoche erfolgen.