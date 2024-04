Oberhummer-Award geht an Wissenschaftspodcast "Methodisch inkorrekt!"

Der "Heinz Oberhummer Award" für "hervorragende Wissenschaftskommunikation" geht heuer an den Wissenschaftspodcast "Methodisch inkorrekt! (minkorrekt)", wie die Initiatoren am Donnerstag mitteilten. Die seit mehr als zehn Jahren in dem Format aktiven Physiker Nicolas Wöhrl und Reinhard Remfort erhalten 20.000 Euro sowie ein Glas Alpaka-Kot. Der Preis wird im Gedenken an den 2015 verstorbenen Physiker und "Science Busters"-Kabarettisten Heinz Oberhummer jährlich vergeben.

Die Auszeichnung, die die Kabarettgruppe Science Busters zusammen mit der Universität Graz, der Technischen Universität (TU) Wien, dem ORF-Fernsehen, dem Radiosender FM4, der Stadt Wien sowie dem Bildungsministerium seit 2016 vergibt, werden die beiden deutschen Forscher und Podcaster im Rahmen einer "Award Gala" bei der "Langen Nacht der Forschung" am 24. Mai am Heldenplatz in Wien entgegennehmen, heißt es in einer Aussendung der Initiatoren. Die Auszeichnung soll Menschen dazu anspornen, es dem umtriebigen Wissenschaftskommunikator, Heinz Oberhummer, gleich zu tun, und ihre Faszination an Wissenschaft mit einem großen Publikum zu teilen.

Wöhrl und Remfort erzählen in ihren Sendungen "über sich, ihre Forschung, Wissenschaft im Speziellen und die Welt im Allgemeinen" - und das auf "einzigartige, informative und überaus unterhaltsame Weise", heißt es. Die "gut gelaunten Publikumslieblinge" seien auch mit ihren Live-Shows zu "Rockstars der Wissenschaft" geworden. In der Rubrik "'Schwurbel der Woche' gehen Remfort und Wöhrl zudem den Unsinnigkeiten von Esoteriker:innen, Scharlatan:innen und Wissenschaftsleugner:innen an den Kragen" - ein Ansinnen, das dem Impetus von Oberhummer entspreche, der sich immer wieder entschieden gegen Tendenzen zur Vereinnahmung der Wissenschaft durch Pseudowissenschaft positioniert hat.

"Wir freuen uns über diese Wertschätzung und diesen bedeutenden Preis zu bekommen. Damit auch das Andenken an Heinz weiter zu tragen ist eine große Ehre", werden die beiden Laureaten in der Aussendung zitiert. Bisherige Empfänger des Awards waren James Randi (2016), Giulia Enders (2017), Adam Savage (2018), No Such Thing As A Fish (2019), Mai Thi Nguyen-Kim (2020), das Coronavirus-Update von NDR Info (2021), der Ig Nobel Prize (2022) und die Macher der "Sendung mit der Maus" (2023).

