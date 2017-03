SPÖ-Chef Bundeskanzler Christian Kern wird am morgigen Mittwoch in der Früh in den Parteigremien die Nachfolge der verstorbenen Gesundheitsministerin Sabine Oberhauser beraten. Das Präsidium tritt um 8.00 Uhr im Parlament zusammen, danach tagt der Vorstand, bestätigte die SPÖ am Dienstag der APA.

Wer die Aufgabe übernehmen wird, ist noch nicht bekannt. Favoritin für die Gesundheitsagenden war in den vergangenen Tagen stets Pamela Rendi-Wagner, Sektionschefin im Gesundheitsministerium. Eine Lösung finden musste Kern für die Frauenagenden, die Oberhauser ebenfalls über hatte. Die SPÖ-Frauen würden das Thema gerne bei einer der ihren sehen, womit Rendi-Wagner nicht infrage käme, sehr wohl aber Staatssekretärin Muna Duzdar. Allerdings: Eine Herabstufung von einem Ministerium auf ein Staatssekretariat - ausgerechnet am Internationalen Frauentag - gilt auch nicht als das beste Signal.