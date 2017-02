Ein 18-jähriger Bursche, der in der Nacht auf vergangenen Freitag in einer S-Bahn in Wien-Brigittenau gemeinsam mit zwei Freunden auf einen schlafenden Obdachlosen eingeschlagen haben soll, ist vom Landesgericht für Strafsachen am Wochenende in U-Haft genommen worden. Gerichtssprecherin Christina Salzborn bestätigte der APA entsprechende Medienberichte.

Gegen den mutmaßlichen Haupttäter - seine 17 und 18 Jahre alten Begleiter befinden sich auf freiem Fuß - wird wegen versuchter absichtlicher schwerer Körperverletzung ermittelt. Das 55 Jahre alte Opfer, das zwischen den Stationen Traisengasse und Handelskai misshandelt wurde, hatte einen Nasenbeinbruch davongetragen.