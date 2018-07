Johannesburg (APA/dpa) - Der ehemalige US-Präsident Barack Obama sieht Frankreichs Fußball-Nationalmannschaft als Vorbild für die Welt. Durch Gleichberechtigung könne eine Gesellschaft auf die Talente, Energie und Fähigkeiten all ihrer Mitglieder zurückgreifen, sagte er am Dienstag in Südafrika in einer Rede zu Ehren des Anti-Apartheidkämpfers Nelson Mandela.

"Wenn du daran zweifelst, dann frage einfach die französische Fußballmannschaft", sagte er in der Wirtschaftsmetropole Johannesburg. "Nicht all die Leute sehen für mich wie Gallier aus. Aber sie sind Franzosen. Sie sind Franzosen!"

Frankreich hatte am Sonntag in Russland die Fußball-WM gewonnen. Der 2013 verstorbene Friedensnobelpreisträger Mandela wäre am Mittwoch 100 Jahre alt geworden.