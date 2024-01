Nur Riiber stört ÖSV-Phalanx im Oberstdorf

Jarl Magnus Riiber hat im ersten Weltcup-Springen der Nordischen Kombinierer nach dem Jahreswechsel in Oberstdorf eine ÖSV-Mehrfachführung verhindert. Thomas Rettenegger geht am Samstag (13.45 Uhr) vier Sekunden vor dem Norweger als Erster in den Langlauf über 10 km. Etwas mehr als 20 Sekunden hinter Riiber folgen nach ebenfalls starken Normalschanzenversuchen mit geringen Abständen Franz-Josef Rehrl, Ramsau-Doppelsieger Johannes Lamparter und Stefan Rettenegger.