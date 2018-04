Nur Bares ist Wahres?

Zu Zeiten, in denen bargeldloser Zahlungsverkehr zunehmend an Bedeutung gewinnt, stellt sich immer häufiger die Frage: Braucht es das gute, alte Bargeld eigentlich noch?

Befragt man die österreichische Bevölkerung nach ihrem liebsten Zahlungsmittel, hat sich an der Antwort während der letzten 20 Jahre kaum etwas verändert. Mit 82 Prozent aller Transaktionen und 65 Prozent am gesamten Zahlungsvolumen dominiert Bargeld nach wie vor deutlich das Zahlungsverhalten der Österreicherinnen und Österreicher quer durch alle soziodemographischen Gruppen. Und das, obwohl sich der Zahlungsmittelmarkt während dieser Zeit rasant in Richtung bargeldlosen Zahlungsverkehr verändert hat. In Ländern wie beispielsweise Schweden ist die Situation eine deutlich andere. Rund 95 Prozent aller Transaktionen werden hier bargeldlos beglichen – Bargeld gilt als unkomfortabel und gar antiquiert. Doch wie kommt es, dass Österreich Metall und Papier nach wie vor ewige Treue schwört, sind digitalisierte Transaktionen doch die objektiv bequemere Alternative?

Aus einer Befragung der Österreichischen Nationalbank (OeNB), die seit 1996 Umfragen zum Zahlungsverhalten der Bevölkerung durchführt, geht klar hervor, dass für die Mehrheit der Befragten Bargeld das subjektiv bessere Zahlungsmittel darstellt. Ein weiterer entscheidender Aspekt, warum Münzen und Scheine hierzulande immer noch hoch im Kurs stehen, ist die in manchen Bereichen und vor allem bei kleinen Beträgen oft eingeschränkte Kartenakzeptanz. Letztlich entscheidet aber eben doch die persönliche Präferenz: So begleichen immerhin mehr als die Hälfte (55 Prozent) ihre Rechnung selbst dann in bar, wenn Kartenzahlung möglich ist.

Die Frage, ob Bargeld das bessere Zahlungsmittel ist, muss allerdings jeder für sich entscheiden. Sowohl Bar- als auch Kartenzahler legen Wert darauf, dass Zahlungen einfach, schnell und praktisch sind, wobei Kartenzahler diese Funktion von Karten eher erfüllt sehen. In fast allen anderen Bereichen bewerten aber selbst Kartenzahler Bargeld besser. Nennenswerte Vorteile der Barzahlung sind beispielsweise die gewährte Anonymität, die geringen Kosten des Zahlungsmittels sowie ein besserer Ausgabenüberblick. Statistisch gesehen verschulden sich hartgesottene Barzahler seltener, da die psychische Komponente bei Barzahlung eine wesentliche Rolle spielt – Bares wird mehr Wertigkeit zugesprochen, als den Zahlen auf einem Kontoauszug, weshalb sie Käufe besser überlegen.



Entsprechend der internationalen Entwicklung der Zahlungsmodalität, bei der die Bedeutung von Bargeld zunehmend abnimmt, fragt man sich: Muss Österreich um sein Bargeld bangen? Ewald Nowotny, Gouverneur der Österreichischen Nationalbank, spricht sich im Vorjahr strikt gegen eine Abschaffung von Münzen und Scheinen aus: „Die OeNB bekennt sich uneingeschränkt zur Verwendung von Bargeld!“ Als Begründung nennt er den stark steigenden Bargeldbedarf. Die Österreicherinnen und Österreicher dürfen somit aufatmen. Denn am Ende gilt eben doch: Nur Bares ist Wahres...