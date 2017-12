NS-Propaganda in Wiener Geschäft - MKÖ kritisiert Behörden

Das Mauthausen Komitee Österreich (MKÖ) hat am Freitag die Polizeibehörden kritisiert, weil diese nicht gegen ein Geschäft in Wien vorgehe, das NS-Propagandamaterial anbiete. Man habe 2013 Anzeigen gegen den Betrieb erstattet. Polizeisprecherin Irina Steirer betonte dazu, man habe die Anzeigen entgegengenommen und an die Staatsanwaltschaft Wien weitergeleitet, wo die Verfahren eingestellt wurden.

Laut MKÖ geht es um ein Geschäft in einer Wiener Passage, das etwa Postkarten mit dem Bild Adolf Hitlers samt Parolen wie "13. März 1938. Ein Volk, ein Reich, ein Führer" vertreibe. Da der Geschäftsinhaber seit Jahren einschlägiges Material zur Schau stelle und verkaufe, wäre zu prüfen, ob er nicht Gesinnungstäter sei und gegen das Verbotsgesetz verstoßen habe, hieß es in der Aussendung des MKÖ.

Die Darstellung, Polizei und Verfassungsschutz hätten nichts unternommen, wies Irina Steirer zurück. Die Polizei habe mehrere Anzeigen entgegengenommen und an den Verfassungsschutz weitergeleitet. Dieser befasste die Staatsanwaltschaft Wien damit.

Die Sprecherin der Staatsanwaltschaft Wien, Nina Bussek, sagte auf Anfrage der APA, dass die Verfahren eingestellt wurden, da dem Betreiber des Shops im Zweifel die subjektive Tatseite nicht nachweisbar gewesen sei. Um den Paragrafen 3g des Verbotsgesetzes zu erfüllen, müsse einem Beschuldigten nachzuweisen sein, dass er mit seinen Aktionen das Gedankengut der NSDAP befördern wolle. Das sei in diesem Falle für die Anklagebehörde nicht eindeutig gegeben gewesen.

Die Gratiszeitung "Heute" zitierte online den Inhaber des Geschäfts: "Das zu verkaufen ist erlaubt. Als dieser ganze Hitler-Bla Bla passierte, war ich nicht dabei, es interessiert mich auch nicht. Ich muss damit mein Geld verdienen."