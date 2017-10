Wo bleibt der Anstand?

Der Wahlkampf für die bevorstehende Nationalratswahl ist am Tiefpunkt angelangt. Es gibt Schmutzkübel-Kampagnen und gegenseitige Schuldzuweisungen. In News verlangen Vorbilder aus allen Gesellschaftsbereichen die Moral in der Politik zurück.

Kaum jemand, der sich nicht wünscht, dass dieser Wahlkampf endlich vorbei sein möge. Kaum jemand, den nicht angesichts der Wahlkampfmethoden und gegenseitigen Vorwürfe vor allem der größeren Parteien Unbehagen befällt. Wird hier der Demokratie und ihren Instrumenten, wie eben fairen, freien Wahlen, nicht einmal mehr der nötige Respekt entgegengebracht?

