Mahrer auf keiner ÖVP-Liste

Der Name von Wirtschafts- und Wissenschaftsminister Harald Mahrer findet sich auf keiner der Listen seiner ÖVP für die Nationalratswahl - weder im Bund, noch in seiner Heimat Wien. Auf APA-Anfrage will er deswegen aber nicht zwangsläufig das Ende seiner politischen Laufbahn sehen.

THEMEN:

"Sollte die Volkspartei in der Bundesregierung vertreten sein und mich Sebastian Kurz wieder für ein Ministeramt vorschlagen, so werde ich gerne mit ihm gemeinsam an den Herausforderungen und wichtigen Projekten für Österreich arbeiten", so Mahrer. Er war vor seiner Tätigkeit als Minister Staatssekretär im Wirtschaftsministerium gewesen und rückte auf, als sein Ministervorgänger Ex-ÖVP-Chef Reinhold Mitterlehner im Frühjahr das Handtuch warf.

Wieso hat Mahrer nicht für eine Liste der "Neuen Volkspartei" kandidiert? "Eine Kandidatur für den Nationalrat habe ich nicht angestrebt, weil ich im mich im Falle eines Ausscheidens aus einer Regierungsfunktion wieder voll meinem unternehmerischen Wirken widmen würde." Jedenfalls aber, so Mahrer, "übe ich die Funktion des Wirtschafts- und Wissenschaftsministers als Unternehmer mit Leidenschaft und großem Engagement aus".